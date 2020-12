Aceptan otra excusación de un juez en el juicio de la "megabanda"

El Tribunal de Casación Penal bonaerense aceptó hoy la excusación del juez Emir Caputo Tártara, quien había sido designado para intervenir en el juicio oral y público de la causa denominada de la "megabanda", supuestamente integrada por magistrados (entre ellos el ex juez de Garantías César Melazo), policías, ex convictos y barras, que se dedicaría a cometer diversos ilícitos en nuestra región, al parecer con cobertura judicial.

El voluminoso expediente, que consta de 50 cuerpos, había sido enviado en agosto último por la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, previo sorteo, al Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata -integrado por los jueces Claudio Bernard, Liliana Torrisi y Silvia Hoerr. Días después se excusaron de actuar los jueces Bernard (por enemistad) y Torrisi (por amistad) con el ex juez Melazo.

Estas excusaciones fueron aceptadas y se designaron en reemplazo a los jueces Andrés Vitali (del Tribunal III) y Caputo Tártara (Tribunal IV). El primero aceptó el cargo, pero el segundo se excusó por amistad con Melazo. Esta excusación fue rechazada y el juez Caputo Tártara recurrió a la Cámara, quien no le aceptó el planteo. Ante ello el magistrado apeló a Casación, y hoy la Sala III de ese organismo (integrada por los Jueces Ricardo Borinsky y Víctor Violini) aceptó la excusación de Caputo Tártara.

Hasta el momento, el Tribunal que juzgará a la denominada "megabanda" tiene dos jueces: Hoerr y Vitali. Ahora la Cámara deberá sortear a un tercer integrante entre los jueces del fuero penal local. Cabe mencionar, que la Cámara también envió las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal II -porque interviene otra causa que tiene "conexidad" con la "megabanda"- del homicidio de Juan Farías, el hecho que fue la punta del ovillo de la investigación sobre la mencionada asociación ilícita, integrada por ex convictos, policías, ex barras y magistrados, que fue elevada a juicio en enero último por el juez de Garantías de La Plata que interviene en la causa, Agustín Crispo, a pedido de la fiscal que investigó el caso, Betina Lacki.

A mediados de este año la Sala II de la citada cámara-integrada por los camaristas Sergio Almeida , Laura Lasaga y Raúl Dalto- por unanimidad, confirmó lo actuado por el doctor Crispo, al contestar los planteos de cada una de las defensas técnicas de los imputados que presentaron oposiciones a la elevación a juicio, con diversos planteos de nulidad y pedidos de sobreseimiento.

Esta causa comenzó en el 2014, cuando la fiscal Lacki empezó a investigar el crimen de Juan Roberto Farías, que ocurrió el 1 de diciembre de 2010, en 44 entre 26 y 27). Al primer fiscal, Tomás Moran, lo desplazaron después de que uno de los acusados, Javier Ronco, denunció que le había pedido 30 mil dólares para desligarlo de la causa, a través de un abogado de La Plata. Moran es uno de los funcionarios que terminó procesado (fue detenido y permanece con arresto domiciliario) en una instrucción que se desprendió de la "megacausa" y que ahora está también en la etapa del juicio oral, con planteos sobre si debe intervenir un Tribunal en lo Criminal o un juzgado Correccional.

La hipótesis de Lacki es que Farías cayó bajo “fuego amigo” unos meses después de un espectacular escruche en la casa del director técnico de fútbol Roberto Zapata, en 13 entre 70 y 71, que los líderes de la banda habían ordenado “no tocar”.

El robo sucedió cuando Zapata y su familia festejaban un cumpleaños en un salón del centro de la Plata, entre cuyos invitados estaba Melazo. Los delincuentes entraron haciendo un boquete en el techo de la casa y forzaron una caja fuerte en la que, según se declaró entonces, había 60 mil pesos, alhajas y documentación. La hipótesis es que Farías desoyó la orden de los jefes y quisieron generar una sanción ejemplificadora. También, sacarle la plata (una versión mencionó que habría sido, en realidad, una suma millonaria).

Después de cuatro años de una investigación que Lacki encaró con la Policía Federal porque había oficiales de la Bonaerense sospechados, en julio de 2018 se hicieron los primeros 18 allanamientos y nueve detenciones, entre ellas las de tres policías y hasta el hermano de un ex futbolista famoso.

El escándalo creció un mes después, con la captura de Melazo, Rubén "El Tucumano" Herrera (ex líder de la barra brava de Estudiantes) y Enrique "Quique" Petrullo. La fiscal también pidió, en su momento, la detención a otro de los vinculados a la causa, el ex integrante de la Sala V del tribunal de Casación, el juez Martín Ordoqui, pero no se concretó porque el magistrado tiene fueros y ahora enfrenta un jury.