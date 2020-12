Informe Pincha: se instala en Rosario sin Mauro Díaz

Estudiantes se instalará hoy en Rosario y Leandro Desábato sumó una nueva baja tras el entrenamiento de esta mañana, ya que Mauro Díaz acusó una nueva molestia muscular y quedó al margen de la delegación, por lo que jugará ante Newel´s Old Boys.



El exRíver había jugado ante Argentinos 70 minutos y era su segunda presencia en la Copa Diego Maradona.



A Díaz lo persiguen las lesiones desde que llegó a principios de año al club. El parte médico indicó que padece una sobrecarga en el grupo muscular posterior del muslo izquierdo. Hasta el momento sólo tuvo participación en seis partidos, de los cuales sólo ante Laferrere por Copa Argentina pudo completar los 90 minutos.



A la baja de Mauro Díaz se suman las de Nicolás Pasquini, Federico González, más las de Enzo Kalinski y Fernando Tobio, que aún no tuvieron participación por distintos motivos.



Otro interrogante es la presencia de Leonardo Godoy, quien será probado antes del partido y de no poder jugar será reemplazado por Facundo Mura.