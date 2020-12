Denuncian cuatrerismo en Olmos: robaron 50 corderos y a otros los mataron

Armando Alberto Calí es un vecino de Lisandro Olmos que está cansado de los robos en su campo de 6 hectáreas, muy cerca de la cárcel de dicha localidad (197 entre 38 y 39). Entre el 4 y 7 de diciembre le llevaron 50 corderos y le provocaron un destrozo en su corral. Ya radicó la denuncia en la Fiscalía Nº9.

En esta oportunidad le llevaron corderos, algunos de ellos madres que estaban preñadas y le destrozaron el alambrado. Le hicieron un agujero tan grande que hasta pudo pasar una camioneta. "los animales que no se pudieron llevar los mataron o hirieron", contó y avisó que los animales hurtados tenían con caravana amarillo (el plástico que llevan en sus orejas para tener un registro personal).

"El cuatrerismo, el abigeato y los robos tradicionales en Olmos, Etcheverry, Abasto, Romero y Los Hornos son moneda corriente. La vida ya es insoportable, a mi me robaron 2 veces en una semana e intentaron una tercera por suerte estaba preparado y logré ponerlos en fuga", le contó a EL DIA.

El hombre no puede entender cómo sucedió. "Tengo unos teros en la laguna y son muy vigilantes, de hecho gracias a ellos pude descubrir el último robo, que se dieron a la fuga".

Además contó que sus colegas tienen cámaras y domos. "Pero no se puede vivir pendiente de ese sistema, incluso no tengo el dinero para montar ese mecanismo de seguridad".

Confesó que su campo tiene un alambrado olímpico, con postes de cemento y tres rollos de alambre de púa por encima. Pero que, no obstante, los cortan e ingresan sin problema.

No sabe quiénes pueden ser los responsables de los robos, pero podría ser gente que viene de Florencio Varela y otras localidades del Conurbano. "También de un asentamiento en las afueras de La Plata".

"En otra oportunidad me quisieron robar terneros, pero ahora sólo tengo ovejas. A un colega de Los Hornos hasta le llegaron a carnear un caballo en su campo. Y a otros les han sacado hasta las colmenas", relató con mucha indignación. Y avisó: "El problema es que muchas veces este tipo de robos no se denuncian, yo ya no tengo más miedo".

En el último robo, además, Calí sufrió un problema familiar: su esposa, al ver el daño provocado a los animales y tras encontrar una caravana de una oveja madre, se descompensó y tuvo un pico de presión. "El SAME le tomó y tenía 22/27, de milagro no le pasó algo peor".