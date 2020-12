Estudiantes pide a gritos un triunfo

Será un partido bisagra el de esta tarde para Estudiantes y también para el entrenador Leandro Desábato, quien arrastra una pesada mochila de 12 encuentros sin victorias y seis sin marcar goles.

El Chavo no pasa su mejor momento en el banco pincharrata y por eso será necesario que el equipo dé una muestra de reacción que lo sostenga en el cargo.

El juego, que comenzará a las 17.10 en el Coloso Bielsa de Rosario y será válido por la primera fecha de la Zona B Complementación de la Copa Diego Maradona, será arbitrado por Néstor Pitana y televisado por la señal de cable TNT Sports.

La derrota de la fecha pasada ante Argentinos Juniors en La Paternal terminó de poner a Desábato en la cuerda floja. Incluso el técnico dejó el estadio sin hablar con la prensa por primera vez desde que asumió y desde allí se acrecentaron los rumores de un posible alejamiento. Sin embargo, el técnico aseguró que dirigiría la práctica del día siguiente y así fue.

Ahora, para visitar a la Lepra, se jugará una parada muy importante apuntando a quebrar la mala racha y encauzar tanto su rumbo como el del equipo.

Esta vez, el entrenador no confirmó la alineación titular aunque sabe que tendrá una baja y además una duda por un futbolista al que esperará hasta último momento.

Es que Leonardo Godoy sufrió un golpe durante el choque con el Bicho y si bien se presumía que podía llegar al juego de hoy, finalmente no está al ciento por ciento y su presencia no está confirmada. Si no llega, en su lugar se meterá Facundo Mura.

Mientras que la baja ya definida es la de Mauro Díaz, quien tras volver contra el conjunto de La Paternal, nuevamente volvió a sufrir una lesión muscular y se quedó al margen de todo. La misma suerte corre Fede González, quien continúa recuperándose de un desgarro.

La buena es que el DT ya dispondrá del Demonio Diego García, quien tendría su lugar entre los titulares.

Por último. hay otra duda aunque futbolística y la de Ángel González o Leandro Díaz. El ex Godoy Cruz tuvo unos buenos minutos en su ingreso contra Argentinos y podría reemplazar al centrodelantero que no jugó bien, para formar dupla con el chico Di Pizio. En consecuencia, un posible once sería con: Andújar; Godoy o Mura, Guzmán, Colombo y Erquiaga; Rodríguez, Ayala, Gómez y García / A. Gónzalez o L.Díaz y Di Pizio.