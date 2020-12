El duro cruce entre Milei y Feinmann: "Se te están notando los hilos"

Javier Milei y Eduardo Feinmann se cruzaron este fin de semana en las redes sociales tras la agresión verbal del primero hacia Roberto Cachanosky.

"Me pone muy feliz que mencionen el caso de la mierda humana de Cachanosky...", dijo Milei en una presentación junto a José Luis Espert, quien acotó: "Roberto, si estás escuchando te mandan saludos de acá...".

A esto, Milei agregó: "Roberto, te cuento: cuando hablo del envidioso, resentido, dinosaurio, con síndrome de Procusto, sos vos".

El video fue compartido por Cachanosky en la madrugada del sábado con el siguiente mensaje: "Les dejo por aquí una parte de la nueva política. Cuando se acaban los argumentos...". Al verlo, Feinmann no dudó en ser muy critico: "Así quieren ser alternativa? ¿Con esa soberbia? Si sin poder son así, no me quiero imaginar manejando los hilos del poder".

Desde su cuenta de Twitter, Milei le salió al cruce: "Se te están notando los hilos... Gracias por ser la voz de una parte del sistema nefasto que está devorando al país...!!! Muchas gracias Edu por mostrar de qué lado estás...!!!". En dicho mensaje arrobó a Espert y a Luis Rosales.

Feinmann no se quedó callado, y contestó: "A ustedes tres se les nota los hilos del discurso autoritario, autocrático, dictatorial, falto de respeto por la opinión del otro y en especial de la libertad de prensa. Es una pena, porque las ideas económicas son loables".