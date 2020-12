El Colegio Electoral ratifica la elección de Biden como presidente de EE.UU.

Tras semanas de denuncias de fraudes por parte del mandatario Donald Trump, el candidato opositor Joe Biden consiguió hoy la mayoría en el Colegio Electoral, el órgano que elige formalmente al presidente en Estados Unidos, y superó el último requisito institucional para asumir en la Casa Blanca el 20 de enero próximo.



Hoy fue el día fijado por ley para la reunión del Colegio Electoral en los 50 estados y el Distrito de Columbia para emitir sus votos y enviar luego los resultados a Washington, donde serán contabilizados en una sesión conjunta del Congreso el 6 de enero, que presidirá el vicepresidente Mike Pence y que difícilmente pueda modificar el resultado, ya que los demócratas controlan la cámara baja.



Aunque aún falta votar Hawaii y sus cuatro electores, la fórmula Biden-Kamala Harris ya superó los 270 votos que necesita en el Colegio Electoral para ser electa, un requisito institucional que Trump intentó evitar, sin éxito, con una lluvia de demandas en seis estados clave.



Este proceso de formalización, que se produce cada cuatro años, concita una especial atención en este caso porque el presidente Trump se niega aún a conceder el triunfo a su rival y continúa haciendo acusaciones de fraude y tratando de impugnar legalmente los comicios, intentos que fueron desestimados por los jueces.



Trump y sus aliados republicanos intentaron por último persuadir a la Corte Suprema la semana pasada para que revisara 62 votos electorales para Biden en cuatro estados, lo que podría haber puesto en duda el resultado, pero los magistrados rechazaron este último esfuerzo el pasado viernes.



Biden planea dar un discurso a la nación esta noche para celebrar, ahora sí, formalmente su victoria y enviar un mensaje más o menos directo a los senadores republicanos que públicamente han amenazado con no aprobar sus nominados para el gabinete y otros cargos clave del Gobierno, si persisten los cuestionamientos de partes de su partido a los resultados electorales.



"Es tiempo de dar vuelta la página. Unirnos. Sanar. Si alguien no lo sabía aún, ahora lo sabemos. Lo que late fuerte en los corazones del pueblo estadounidense es esto. La democracia: el derecho a ser escuchados, a que nuestros votos se cuenten, a elegir a los líderes de la nación y a gobernarnos a nosotros mismos", dirá Biden, según un extracto de su discurso adelantado por CNN.



"En Estados Unidos, los políticos no toman el poder, el pueblo se los da", concluirá, en referencia poco velada a la negativa de Trump de aceptar su derrota.



Biden, además, buscará nuevamente bajar la tensión política que domina parte del país e imprimir una sensación de normalidad a una transición que, sin embargo, sigue sin serlo.



Trump continua denunciando fraude y apenas el sábado pasado lanzó un nuevo ataque al ahora presidente electo.



"Me preocupa que el país tenga un presidente ilegítimo, un presidente que perdió y perdió por mucho”, dijo Trump en una entrevista con la cadena Fox News.



"Esto no se ha terminado; seguiremos y vamos a continuar avanzando”, agregó.