Malas decisiones dentro y fuera del campo

Este momento de Estudiantes, no es casualidad. No comenzó en la “era Desábato” en marzo pasado en las puertas de la pandemia. Porque el Chavo asumió por Gabriel Milito donde las cosas no estaban bien. Y Milito había reemplazado antes a Leandro Benítez, un hombre de la casa que había sido “bombero” apagando el fuego de manera interina cuando se fue Nelson Vivas primero y Gustavo Matosas después en 2017 (por ese entonces se había elegido a Lucas Nardi pero los hinchas se movilizaron para impedirlo por haber criticado a Bilardo), y luego Lucas Bernardi en 2018.

La crísis futbolística del Pincha viene de hace tiempo. Como se puede ver, exceden a técnicos y también a futbolistas que han pasado en los últimos torneos, muchos de renombre como Marcos Rojo, Gastón Fernández y Javier Mascherano, entre otros, este mismo año.

El último buen momento donde el hincha se ilusionó por que el equipo jugaba a algo (en 2016 llegó a ser puntero), fue con Nelson Vivas, entrenador despedido insólitamente tras perder por Copa Argentina en junio de 2017. A partir de ese momento, las elecciones no fueron buenas, los resultados no acompañaron y solamente el entusiasmo por terminar el Estadio de 1 y 55 y no perder los clásicos mantuvo a la gente contenida.

Pero hoy la realidad es cruda. Estudiantes totaliza 632 minutos sin poder hacer un gol. El último lo hizo Nahuel Estévez ante Racing en el minuto 88, en la derrota 2-1 cuando debutó Desábato en marzo. En total, acumula 13 encuentros sin ganar, con 8 derrotas y 5 empates.

Y mirando los 7 partidos de la actual Copa, no pudo ni siquiera convertir un gol, y lógicamente lo pagó con 5 derrotas (San Lorenzo de visitante, Argentinos de local, Aldosivi de local, Argentinos de visitante y Newell´s de visitante) y 2 empates (Aldosivi de visitante y San Lorenzo de local).

El capitán Mariano Andújar, el único referente que quedó en un equipo desmembrado, y sin otro futbolista experimentado tras la ida de Mascherano que nunca encontró empatía futbolística en el resto, tras la derrota ante la Lepra en Rosario, fue muy claro: “”Hablar, hablamos pero el tema no es hablar es accionar. Lamentablemente nos cuesta y por eso estamos donde estamos, y estamos metidos como estamos”, afirmó el golero, mientras que otra frase fue, “es un momento malísimo”.

En el mismo Estadio rojinegro Desábato destacó la actitud del complemento y eso le dio fuerzas para seguir; mientras tanto Andújar resaltaba que en estos momentos es dificil encontrar algo positivo en medio de esta racha negativa. Minutos antes, el presidente Juan Sebastián Verón, por primera vez en el ciclo se metió en el vestuario y haló con el plantel luego de una nueva caída.

Así las cosas, en la tarde de ayer el plantel profesional albirrojo volvió a los entrenamientos tras la caída con Newell´s el último sábado. Cuerpo técnico y jugadores se reencontraron en el Country Club para iniciar la semana de tareas de cara al compromiso de la 2° fecha de la Fase Complementación, donde el Pincha recibirá a Racing en el Estadio “Jorge Luis Hirschi”, el domingo 20 de diciembre a las 19:20.

Obviamente que el “shampoo” siguió para todos, y si bien el cuerpo técnico sabe que se juega de ahora en más el puesto en cada partido, hay jugadores que no seguirán por sus bajos rendimientos y sus constantes lesiones. Igualmente, por ahora las charlas parecen no causar efecto en este grupo sumido en una profunda crísis y a esta altura histórica, desde lo futbolístico para el Club.

A esta altura, Desábato arma el equipo con lo que puede y no con lo que quiere. Pensando en la Academia deberá esperar por las evoluciones de Mauro Díaz, Federico González, Nicolás Pasquini, Iván Erquiaga para saber con quién podrá contar; además de tener entre algodones a Leonardo Godoy, David Ayala y Diego García.

El último refuerzo que llegó, Fernando Tobio, parece dificil que llegue; mientras que Enzo Kalinski también por ahora sigue afuera. Además, el DT cuenta con la baja obligada de Carlo Lattanzio por haber sido expulsado a minutos de haber ingresado sobre el final del juego en el Parque Independencia.

Así todo, el Chavo junto a su ayudante de campo Rodrigo Braña volverán a hacer cambios, sobre los cambios que habían hecho antes. El cuerpo técnico busca y busca en el plantel una “llave” para cortar esta racha adversa. Lo que quedan son los pibes, esos que Desábato conoce bien de su paso por Reserva.

El presente es muy complejo, por que Estudiantes es un equipo que se acostumbró a perder y no puede recuperarse. Le llegan y le convierten, y le ganan con muy poco, como Newell´s en el último partido o Argentinos Juniors. Le cuesta horrores dar dos pases seguidos o patear al arco, y cuando llega, desperdicia situaciones.

Pero esto no es nuevo. Es cuestión de mirar los números de las últimas temporadas, ver como los equipos se fueron desarmando y los jóvenes valores vendiéndose (y esto seguirá ahora por ejemplo, con Darío Sarmiento). Sí, el mismo que el año pasado en la reinauguración del Estadio de 1 y 55, se sorprendió cuando el mismísimo Alejandro Sabella se arrodilló delante suyo y Pachorra apodó como “Aleluya”. El ex técnico supo declarar meses atrás, “lo hice porque es un chico que juega muy bien, que me da una esperanza de un buen futuro para él y para todos nosotros que queremos tanto al club. Con la segunda o tercera pelota que recibió en un partido en el Estadio Único le puse ´Aleluya´. Es una expresión de júbilo. Es esperanzador”.

Hoy en el Pincha hay poco para resaltar, la seguridad de Andújar desde el arco y el pibe David Ayala en el medio; el resto está en el campo deambulando como en un limbo tratando de interpretar lo que quiere el técnico, que a su vez hace algunos partidos atrás expresó en conferencia que el equipo no hacía lo que el quería.

Será una semana dificil, una más, como todas las otras desde que arrancó esta Copa. Estudiantes sigue en caída libre, juega mal y hoy, como esperando migajas solo pide ganar un partido y poder hacer un gol.