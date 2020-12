La madre del femicida Fabián Tablado: "Yo no lo enseñé a matar"

María Esther Gallardo, madre de Fabián Tablado, habló esta tarde tras una nueva detención de su hijo por violar la perimetral sobre el padre de Carolina Aló, a quien asesinó de 113 puñaladas hace 24 años.

"Fabián no la violó la perimetral. No sabía que vivía a tres cuadras de mi casa. Fue a llevar a sus hijas a tomar un helado. Estaban felices las nenas de estar con su padre al menos una hora", aseguró en diálogo con C5N.

En relación al femicidio, indicó: "Él tenía 19 años, no sé que le pasó por la cabeza. Yo no le enseñé a matar", y agregó: "Le pedí que se cambie nombre y apellido y que desaparezca de todos lados. Estaba esperando que le saquen la pulsera para irse a vivir lejos"

Por otro lado, y volviendo a la actual detención por la violación de la perimetral, dijo: "Estoy muy arrepentida. No me merezco esta violencia de género que están haciendo conmigo. No es fácil ver que vienen y que se lo llevan de la nada a tu hijo por mentiras".