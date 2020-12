Otro caso desnuda los trastornos para garantizar vacantes escolares

La problemática con las vacantes en las escuelas de la Región se renovó en las últimas horas con un serio conflicto que se desató en la Secundaria 70, de diagonal 73 y 16. En esa institución quedó en suspenso un sorteo de lugares para primer año del ciclo 2021 y la situación se desmadró de tal modo que hasta hubo una denuncia por agresión física al director de ese establecimiento educativo del centro platense.

El episodio también desnudó desinteligencias entre la escuela, los inspectores y la propia dirección de Educación provincial. Como ocurre desde hace casi una década, hay más aspirantes que vacantes en la Secundaria 70. La misma “articula” con la Primaria 10. Los 180 egresados del nivel primario en su mayoría siguen los estudios de enseñanza media en la escuela que comparte edificio. Allí hay 50 vacantes, promedio; entonces deben realizar un sorteo. Este año inscribieron a los hermanos de alumnos e hijos del personal docente y no docente entre octubre y noviembre, y el 7 de diciembre hicieron un sorteo de los lugares. “Todos los pasos, como ocurre cada año, se informa al inspector”, indicaron en la comunidad educativa de ambas escuelas: Primaria 10 y Secundaria 70.

Sin embargo, el 4 de diciembre pasado les llegó una circular en la que se informaba que en todas las escuelas de la Provincia la inscripción se realiza desde el 9 de diciembre y hasta el próximo 22 de diciembre. Esta no fue la única escuela que inició la inscripción con antelación a la fecha propuesta por la cartera educativa, lo que desató confusión en numerosos colegios de la Ciudad.

Y desde la Jefatura Distrital de escuelas públicas de La Plata les indicaron otra medida que va contra la corriente de lo que se hace desde 2011. “Nos informaron que ya no corren las prioridades de hermanos de alumnos que cursan en la escuela e hijos del personal docente y no docente. Anularon el sorteo y dijeron que todos deben ir al bolillero para saber si entran o no al colegio, sin decirnos cuándo se realizaría ese sorteo”, detallaron ayer miembros de la comunidad educativa que se movilizó desde el colegio hasta la Jefatura distrital para expresar la disconformidad ante la situación planteada.

Desde la cartera educativa se informó que “se investigará puntualmente lo ocurrido en la Secundaria 70 de La Plata, pero se estableció un cronograma que debe ser cumplimentado por todas las escuelas, con el plazo del 9 al 22 de diciembre para inscripción para el ciclo 2021, una fecha de sorteo a establecer en los casos que haya excedentes de aspirantes sobre las vacantes disponibles y la garantía de un lugar asegurado en una escuela alternativa en caso de no acceder por sorteo a la escuela en la que se inscribieron”.

En contradicción con lo que trascendió sobre la decisión de la Jefatura distrital de La Plata sobre la eliminación de prioridades de vacantes, se informó que sigue el mismo criterio que se desarrolla desde 2011, mediante la resolución 587 pondera que las vacantes se dispondrán para estudiantes promovidos de la misma escuela, estudiantes no promovidos de la misma escuela, hermanos de estudiantes que cursan en el establecimiento (incluido anexos y extensiones); hijos del personal del establecimiento; estudiantes en condiciones de ser inscriptos que egresen de establecimientos y estudiantes egresados de otra escuelas dispondrán de vacantes remanentes en la institución.

Los padres, docentes y directivos de la Secundaria 70 aseguraron ayer que van a luchar para que se respete el sorteo realizado. Y apuntaron que “en tiempos de pandemia no es aconsejable desmembrar a las familias. Hermanos separados, padres y madres con sus hijos en diferentes escuelas lo que trastornaría aún más la circulación de la gente. A su vez, no se puede informar tan tarde un cronograma. Aquellos que no tengan lugar, cómo hacen para conseguir un lugar en otro colegio. Todo resulta bastante ilógico”.

Este diario reflejó días atrás los problemas que también hubo con 25 niños que egresan de un Jardín de Infantes de Etcheverry y no tienen lugares asegurados en la Primaria 61 (ver aparte). Y el caso de Nuestra Señora del Valle, que meses atrás había informado que quería resolver vacantes de cuarto año de la secundaria a través del sorteo del Telekino. En el caso de la Secundaria 70 plantean que “el problema se hubiera resuelto si se llevaba a cabo la obra de un edificio propio para ese establecimiento, cuyos planos se giraron a Educación provincial en 2012 y desde entonces dan vueltas los papeles y no aparece la inversión para asegurar vacantes a los chicos, algo fundamental para el futuro del país”, afirmó una mamá en la movilización de ayer.

Sobre el faltante de vacantes, desde Educación respondieron que “estamos en pleno proceso de inscripción, por lo tanto no se puede hablar en este momento si faltarán o no lugares con miras a 2021”.