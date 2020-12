Le dictaron la preventiva al cura Raúl Sidders, pero le otorgaron la domiciliaria

La justicia de Garantías de La Plata dictó ayer la prisión preventiva, con arresto domiciliario y uso de la tobillera magnética, al sacerdote Raúl Sidders, acusado de abusar de una alumna menor de edad entre 2004 y 2008, en un colegio privado de la Ciudad, confirmaron fuentes judiciales y de la defensa.

Sidders (59), que permanece alojado en la alcaldía Roberto Pettinato, no podrá gozar de ese beneficio hasta que la medida quede firme, y aunque es altamente probable que el fiscal Álvaro Garganta no la apele ya que el recurso se otorgó con las condiciones que él pidió, sí lo hizo el abogado que patrocina a la víctima. De cualquier modo, fuentes judiciales aclararon que “las medidas de coerción (detención) sólo se pueden mantener a pedido del fiscal”.

El juez Agustín Crispo procesó con preventiva al sacerdote acusado de “abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo y circunstancias de realización doblemente agravado” contra una mujer que denunció haber sido abusada entre 2004 y 2008, cuando ella tenía entre 11 y 14 años y asistía al Colegio San Vicente de Paul. Además, hizo lugar al pedido de la defensa del sacerdote, encabezada por Germán Oviedo, y le concedió la morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de prisión preventiva en un domicilio en el municipio de Pilar con control de monitoreo electrónico, detalló la fuente.

“El juez de Garantías confirmó la prisión preventiva de Sidders”, dijo por su parte Juan Pablo Gallego, abogado de la víctima, “lo que lo pone en un terreno jurídico sin retorno”.

Destacó que el sacerdote “es una persona joven, tiene 59 años, se lo ve en perfecto estado”, por lo que no parece adecuado el beneficio de la domiciliaria.

El abogado de la denunciante cuestionó el fallo: “Es joven y se lo ve en perfecto estado”

“Él dice que fue perdonado por la justicia divina, lo que es una manifestación de él, grave, pero que no lo aparta de la igualdad ante la ley de cualquier persona que cometió un delito, se le dictó la preventiva y debe cumplirla en la cárcel”, remarcó.

El juez “fijó todas las condiciones que requirió el fiscal para que le concedan el arresto domiciliario”, retrucaron desde la defensa, “como son no ausentarse del domicilio sin autorización, control del cumplimiento de las condiciones por parte del Patronato de Liberados a través de la tobillera electrónica y obviamente no acercarse a la denunciante”.

Gallego contó que Sidders “dijo que tiene que tomar vitamina B12, lo que no es obstáculo para estar en un centro carcelario; dice que está estresado por la causa y que no se hizo chequeos porque en Misiones (donde estaba asignado hasta su detención) no hay centros de salud importantes, lo que horrorizó a la comunidad de Posadas, ya que los hay y de sobra”.

Sidders está detenido desde el 1 de diciembre último, cuando se entregó luego de que se libró una orden de detención en su contra por la denuncia de una mujer que declaró que “desde sus 11 años le hacía colocar sus manos en los bolsillos de la sotana y sentir su pene erecto, situaciones que acaecían en el patio de la institución y durante los recreos”. A criterio del fiscal, en base al informe de psiquiatras y peritos, esto “provocó un grave daño en la salud mental de la niña”. También le imputan haber corrompido “a la menor mediante explicaciones personalísimas sobre cómo masturbarse, realizar sexo oral y mantener relaciones sexuales con acceso carnal con su novio”.