Postergan operaciones de traumatología de afiliados al IOMA y ya hay amparos

El conflicto entre traumatólogos platenses y el Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA) derivó en la postergación de numerosas operaciones programadas en clínicas, sanatorios y hospitales privados. A su vez, los afiliados de la obra social bonaerense comenzaron a presentar amparos judiciales para que las clínicas les permitan internarse y cubrir los gastos sanatoriales para someterse a intervenciones impostergables o prácticas cuya suspensión podría traer inconvenientes en la salud de los pacientes.

Desde la Asociación Platense de Ortopedia y Traumatología (Apot) también remarcaron que el lunes pasado funcionarios de IOMA postergaron la primera reunión que iban a sostener las partes.

“NO NOS DEJAR NI RECETAR MEDICAMENTOS”

Hugo Montenegro, quien está a cargo la subsecretaría gremial de la APOT sostuvo que “estamos viviendo un momento similar al que tuvo lugar en julio pasado cuando IOMA cortó el convenio con la Agremiación Médica Platense (AMP). Digo similar y no igual porque en aquella oportunidad nos permitieron trabajar. Hoy no nos dejan ni recetar medicamentos. No nos permiten cumplir con nuestra labor profesional con afiliados de IOMA, y los pacientes no acceden a su derecho de ser atendidos, ya que si el paciente quiere pagar en forma particular la intervención del traumatólogo y los gastos sanatoriales –internación y servicios complementarios- tampoco se lo permiten, ya que si las clínicas detectan que el paciente es afiliado a la obra social no los deja internarse”.

Esto, según el profesional, “ya generó una serie de presentaciones de amparos de los afiliados de IOMA para ser atendidos. Y ya hubo dos casos que la Justicia hizo lugar a la solicitud de los pacientes. Entonces se judicializa el derecho a la salud”.

Según describen en la Apot, “las clínicas y centros de estudios por imagen no permiten hacer estudios, prácticas ni operaciones porque temen que IOMA no les pague o haya complicaciones para reconocer los servicios prestados”. De este modo, aseguran, los traumatólogos platenses que se desempadronaron de la obra social no pueden atender en el sistema privado de salud.

Detallaron en la misma asociación que hasta el momento se desempadronaron de IOMA 197 profesionales de la Ciudad, y “sólo quedan cerca de 20 médicos traumatólogos que atienden en el hospital Español”. La decisión de los traumatólogos locales tiene que ver con un pedido de aumento de honorarios y aplicar un nuevo nomenclador de prácticas, utilizando el Nomenclador Único Nacional (NUN), que establece la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología.

¿Qué ocurre si hay una práctica o emergencia traumatológica? “El paciente puede ir al hospital Español, siempre y cuando haya camas disponibles, o a un hospital público”, remarcaron en la Apot, donde también explicaron que “IOMA ofrece un padrón de profesionales que ya no están practicando la actividad o bien médicos que no son de La Plata”.

“SE BAJARON VOLUNTARIAMENTE”

Al respecto, IOMA indicó que “los traumatólogos fueron los que voluntariamente se bajaron de la obra social”. A su vez, remarcaron sobre las recetas que la ley de IOMA establece que no lo pueden hacer si no están empadronados”.

“Si los profesionales quieren trabajar con IOMA pueden volver a la AMP y facturarle a la obra social. La otra alternativa es que se registren como prestadores directos en la web de IOMA y cobrarían un 30 por ciento más”.

DESMENTIDA DE ANESTESIÓLOGOS

Por otra parte, la Sociedad Platense de Anestesiología (SPA) salió a desmentir un supuesto acuerdo con IOMA que habría trascendido en la jornada de ayer en diferentes ámbitos. A partir del próximo 22 de diciembre los afiliados a esa obra social bonaerense serán considerados particulares en La Plata, Berisso, Ensenada, Dolores, Chascomús, Lobos, San Vicente, Brandsen y Magdalena, de no haber un acuerdo entre las partes, se indicó en la SPA.

Desde la SPA esperan una respuesta de IOMA a la contrapropuesta que realizaron al ofrecimiento de la obra social (10 por ciento retroactivo a noviembre y 5 por ciento desde diciembre). Según pudo saber este diario, el pedido de los profesionales ronda en un piso del 30 por ciento. Desde la obra social indicaron que “no hubo ninguna propuesta de anestesiólogos. Solo tenemos el rechazo de la propuesta de IOMA, que aceptaron las demás sociedades de anestesiólogos”.

En ese contexto, ayer el Instituto informó que “la Sociedad de Anestesiología y Dolor del Oeste Bonaerense (AADOB) y la Sociedad de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Bahía Blanca (SAARBB) firmaron con IOMA convenios para la prestación de servicios a los afiliados de la obra social. Ante el conflicto con los anestesiólogos en La Plata, ambas entidades que facturaban mediante la sociedad platense de anestesiología decidieron firmar acuerdos directos con la obra social”. Ambas entidades, según el Instituto, aceptaron el 15 por ciento de aumento.