Novaresio deja Animales Sueltos: ¿cuáles son sus motivos?

El periodista Luis Novaresio decidió dar un paso al costado y no seguirá más al frente de Animales Sueltos, el programa político que conduce en América.

La noticia causó sorpresa, ya que es uno de los envíos que mejor estaba funcionando. Pero el propio protagonista explicó sus motivos.

"Lo cierto es que no quiero seguir más en ese horario, termino muy tarde y me gustaría tener un cambio en el próximo año. Por eso llegamos a un acuerdo con el canal y no sigo en el programa", explicó y agregó: "Solo puedo decir hoy, que el 2021 será un año lleno de cambios laborales para mi, y entre ellos, el más importante, está dejar de conducir Animales…".

Para 2021 se estima que el horario de "Animales sueltos" podría ser ocupado ocupado por Jey Mammon con un ciclo humorístico. Al menos durante el verano.

Novaresio seguirá conduciendo su programa radial en La Red, en donde está todos los días de 9 a 12.