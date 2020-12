Un plato de comida: de qué se trata el homenaje que Claudia le hizo a Diego en “MasterChef”

Cuando falleció Diego Maradona, “MasterChef” tenía capítulos grabados y la ausencia de Claudia Villafañe en las grabaciones no se sintió. Sin embargo, en las próximas emisiones se verán dos capítulos sin ella que corresponden a los días de duelo que se tomó antes de regresar a la producción.

El regreso de Claudia al programa se verá recién en la próxima semana y Santiago del Moro, conductor del reality de Telefé, que todas las noches lidera el rating del prime time, adelantó cómo fue esa vuelta al show tras la muerte de Diego.

“Fue muy emotiva su vuelta. Creo que la vuelta de Claudia se ve la semana que viene. No se habló mucho del tema cuando ella regresó, se respetaron sus tiempos. En un momento no se sabía si ella iba a volver o no, finalmente ella decidió con los días, agarró el teléfono y dijo ‘vuelvo’”, contó ayer el conductor en diálogo con “Intrusos”.

Según el animador, “le hizo muy bien volver” y además dijo que “a Claudia le hizo bien mostrarse en el programa porque la gente la conoció verdaderamente, para los que no tienen chances o posibilidad de conocerla”.

Consultado en relación a si había querido referirse a Maradona, Del Moro confesó que “sí” y reveló un dato por el que quizás le hayan llamado la atención en Telefé: “En una de las grabaciones ella le dedicó un plato a Diego que nunca le había hecho”.

El 25 de noviembre, Del Moro se refirió a la muerte de Maradona antes de comenzar la edición de esa noche del programa.

“Hoy es un día muy especial. Es un día de duelo nacional. Murió el Diego. Y, como todos sabrán, aquí en este programa, prácticamente todas las noches, brilla ella: Claudia Villafañe. Queríamos, obviamente, estar junto a ella, junto a su familia. Y arrancar este programa de esta manera. Simplemente, dándole el pésame y diciéndole que también estamos al igual que ustedes consternados con la noticia de la muerte del Diez”.