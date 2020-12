A. Fernández inauguró una planta de YPF: "Es importante tener tecnología para aprovechar recursos"

El presidente Alberto Fernández llegó a nuestra región para la inauguración de la planta de Cogeneración II (LPC II), una central térmica de generación de energía de YPF que requirió una inversión de 166 millones de dólares.

EL DIA está presente en el lugar y pudo comprobar que además del mandatario, en el acto participa el gobernador bonaerense Axel Kicillof y los intendentes de Berisso y Ensenada, Fabián Cagliardi y Mario Secco respectivamente. También los acompañan el economista Guillermo Nielsen, el presidente y CEO de YPF Sergio Affronti, y el secretario de Energía de la Nación Darío Martínez.

En su discurso, Fernández habló del pasado de la empresa en la época militar y aseguró que el "daño que le hicieron es llamativo". Dijo además que "tenemos que entender lo que significa YPF para la Argentina. Me sorprende cómo los trabajadores se ponen la camiseta y defienden su desarrollo".

"Es importante tener la tecnología para aprovechar los recursos al máximo", aseguró en cuanto a la planta que inauguró. "Es una gran alegría estar acá, volver a tierra bonaerense que es el motor del 40% del producto bruto", manifestó el Presidente.

Sobre la crisis que atraviesa el país hizo referencia a que "estábamos con una Argentina en terapia intensiva, vino el coronavirus y nos complicó. Pero los datos de la primera reconstrucción empiezan a sumar en los números del consumo y la economía. Tenemos por delante un futuro a construir". Y agregó que cuando le preguntan si estamos en condiciones de volver a la normalidad "digo que a esa normalidad no quiero volver. Quiero que cada argentino tenga un lugar de trabajo, donde todos podamos crecer y no solo crezcan algunos. Donde construyamos una sociedad solidaria que lamentablemente no supimos construir".

Por último resaltó: "Les propongo poner en marcha una nueva etapa, mientras esperamos la vacuna ya que con ella se vislumbra un horizonte más claro. Queremos una normalidad con más justicia, más equidad, y donde YPFs iga creciendo para darnos la energía que la Argentina necesita".

¿Qué inauguró el presidente?

LPC II tiene una capacidad instalada de 89 MW y generará 605 GWh por año, lo que permitirá satisfacer las necesidades de energía eléctrica de 210 mil hogares, además aportará 200 ton/hora de vapor para el complejo industrial de YPF.

Junto a LPC I, ambas plantas forman el complejo de cogeneración más grande de la Argentina, con una generación de 271 MW, equivalente al consumo de 440 mil hogares.

Fernández además recorre las instalaciones de Y-Tec, donde la empresa brinda servicios de análisis de roca (Y-Core), posee un laboratorio de microscopía electrónica y desarrolla el proyecto de nanotrazadores inteligentes Y-Trace.

La actividad se desarrolla en el Complejo Industrial de nuestra región, el centro de producción de combustibles, lubricantes y productos petroquímicos más grande del país que ocupa unas 400 hectáreas entre los partidos de Berisso y Ensenada.