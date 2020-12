Renzo Villanueva: la Justicia absolvió al padre y a su pareja por la tragedia

El Tribunal Oral Nº 3 de La Plata falló sobre la muerte de Renzo Villanueva y absolvió a los acusados Diego Villanueva (38) y Rosa Martignoni (32), el padre del niño y su pareja, con quienes convivía en la noche que cayó al vacío desde el departamento del séptimo piso, situado en 9 entre 55 y 56.

La tragedia de Renzo estremeció a la Ciudad y disparó una serie de controversias vinculadas a la responsabilidad que pudo caberle a los imputados del hecho ocurrido el 10 de octubre de 2017.

La madre del nene, Ángela Donato, impulsó la acusación contra la pareja, que ayer quedó en libertad.

Villanueva y Martignoni, defendidos por los abogados Darío Saldaño y Juan José Barragán, llegaron a juicio con prisión domiciliaria, imputados de los delitos de “homicidio calificado por el vínculo” en el caso del hombre y “homicidio simple” a la mujer.

En la ronda de alegatos, después de más de 8 meses de suspensión del juicio por la cuarentena, la fiscal Victoria Huergo entendió que no se pudo acreditar que “existan elementos que permitan afirmar que Renzo fue arrojado por la ventana como fuera sostenido en la hipótesis principal de la fiscalía” durante la instrucción.

Refirió que la pericia realizada en la reconstrucción del hecho con un muñeco similar a Renzo “carece de rigor científico y, por ende, de entidad probatoria a tales fines”.

Sin embargo, la fiscal consideró que el actuar de los dos imputados “fue negligente” en el cuidado del niño, por haber dejado la ventana abierta y colocar un ventilador debajo en el que se presume Renzo se trepó mientras jugaba y cayó al vacío.

Por eso, pidió que se los condene a ambos por el delito de “homicidio culposo”. Eso es, sin intención, a la pena de dos años, ocho meses y 21 días de prisión, tiempo que es el que llevan con prisión preventiva por el hecho, por lo que debía darse por purgada la pena.

Sin embargo, para la querella que representa a la madre de Renzo, la actitud de la pareja se encuadra en un homicidio por dolo eventual, calificado por el vínculo en el caso del padre. Por ello, el abogado Gastón Nicocia pidió que se condene a Diego Villanueva a prisión perpetua y a Rosa Martignoni a 15 años de prisión.

Una fuente judicial explicó que los jueces consideraron que con las pruebas producidas durante las audiencias orales “no se pudo acreditar la conducta homicida de los imputados”.

Según la fuente, en el fallo de carácter unánime, los jueces también cuestionaron la reconstrucción del hecho durante la instrucción, mediante el uso de un muñeco.

En la misma línea, rechazaron la imputación de negligencia planteada por la fiscal, se indicó.

Renzo, de 7 años al morir, tenía síndrome de Down. Su madre, dio al tribunal un crudo relato cargado de acusaciones contra Villanueva y Martignoni (32).

Dijo que para ella “Renzo fue arrojado por la ventana de un séptimo piso, en el departamento de su papá, donde ellos dicen que estaban haciendo una mudanza”.

Donato criticó la versión de los acusados sobre la realización de una mudanza como motivo de un desorden que habría favorecido el acceso del chico a la ventana.

“En esas condiciones Diego, que hacía poco había recuperado el vínculo con Renzo ya que había tenido una restricción perimetral de 9 meses por violencia con Renzo estaba haciendo una mudanza... “, expresó.

La mujer recordó que “a las 20.29 yo vuelvo del kiosco de comprarme cigarrillos y me encuentro con que tengo cuatro llamadas perdidas de Diego. Esto me demostraba que algo malo había sucedido porque el nunca me llamaba ni respondía mis llamadas, ni cuando Renzo estaba enfermo”.

Y agregó: “Cuando lo llamo me dice que ‘Renzo se cayó’. Le grité “¿de dónde se cayó?”. Y me responde que ‘se cayó del balcón’, y me cortó el teléfono”. La mujer señaló que “esa misma noche me dirigí a la comisaría primera y me dicen que Renzo no había caído de un balcón sino de una ventana”, dijo y añadió que “no es que no lo podía hacer porque físicamente no tenía movilidad, sino porque sabía que una ventana al vacío lo podía lastimar”.