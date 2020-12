Pichetto y Grabois: acusaciones y gritos al por mayor

El ex candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio Miguel Angel Pichetto y el dirigente social Juan Grabois protagonizaron un duro cruce en un programa de TV en el que hubo acusaciones, gritos y hasta amenazas de encontrarse frente a frente.

Fue durante la edición de anoche de "Verdad consecuencia", por TN, donde Pichetto estuvo invitado en el piso. En un tramo del programa, Grabois se refirió al ex senador y a partir de ahí hubo un intercambio verbal que rápìdamente fue escalando en el tono y el contenido.

"En primer lugar no soy ultrakirchnerista y tampoco usurpador de tierras", comenzó defendiéndose Pichetto y a la vez retrucándole a Grabois, protagonista de algunas tomas. "Me he expresado con total buena fe. Dije claramente que espero que la vacuna rusa funcione y tenga los controles respectivos para que la gente se la pueda dar con tranquilidad. Y lo que le pedí al Gobierno es que explique por qué no compró la de Pfizer. ¿No se puede hacer comentarios en la Argentina?", agregó Pichetto.

La respuesta de Grabois fue inmediata y sin medias tintas: "la gente como vos está acostumbrada a gozar de las mieles del poder le gusta que la adulen. Y yo para adular a un tipo que pasó del ultramenemismo al ultraduhaldismo, al ultrakirchnerismo, al ultramacrismo", a lo que Pichetto lo interrumpió: "¿Y vos sabés qué sos? Sos un gerente de la pobreza, una cooperativa que nunca rinde cuentas. Vos vivís de los pobres".

Ante la interrupción de las conductoras buscando bajarle el tono, y Pichetto diciendo que se iba a retirar, Grabois volvió a irrumpir para gritar "Pichetto, no sea cobarde, no sea cobarde".

Lejos de dejarla pasar, el ex legislador retrucó: "cobarde sos vos que te escondés detrás de un montón de gente humilde. Yo no tengo ningún problema, doy la cara siempre".

Y después de algún intercambio más, de a poco ambos fueron centrándose y bajando el tono a una discusión que se había tornado violenta.