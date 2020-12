Marcha atrás para las fiestas hasta 200 personas: “No damos más”, dice el sector

En las discotecas y los salones de fiestas de la Región aseguran haber llegado al límite de sus posibilidades para subsistir y no cerrar. A los largos y oscuros meses de inactividad de este año se le sumó la marcha atrás dada ayer por el gobierno provincial para la habilitación de eventos hasta 200 personas al aire libre. Aquella apertura habría sido una pequeña luz de esperanza frente a la dramática situación que viven esos sectores a los que no se les permite trabajar, según se destacó.

Las discotecas se nuclean en la Cámara de la Industria del Entretenimiento Argentino -IDEAR-. Quien representa en la entidad a esos locales en la Provincia, Marcelo Fernández Barón, remarcó la preocupación en el sector por el parate de “11 meses” en la actividad. “Estamos exigiendo a gobernadores e intendentes la autorización para la apertura de nuestros locales”, planteó el empresario y explicó: “Estaban pensando en habilitar las fiestas al aire libre y resulta que ahora tampoco eso; nosotros abriríamos con protocolos, con todos los cuidados, y así se terminarían las fiestas clandestinas, que son mucho más peligrosas”.

Fernández Barón considera una contradicción el hecho de que se haya autorizado a funcionar a bingos, casinos y teatros y no se permita todavía la apertura de los locales que organizan fiestas. “Nos están diciendo que no a la nocturnidad con protocolos, y al aire libre y con aforos limitados, y en otras actividades dejan que la gente se reúna adentro. No entendemos por qué la diferencia”, resaltó el empresario.

Por el lado de los salones de fiestas va la segunda movilización que el sector realiza para reclamar la reapertura de la actividad. Así, ayer se concentraron distintos propietarios de locales de eventos en la subida de la Autopista. “Mientras que estábamos en la protesta el gobierno de la Provincia estaba desautorizando lo que ya había autorizado, como las fiestas al aire libre. No damos más”, sintetizó Nacha Stevani, dueña de un salón de fiestas de 10 y 40.

Ese sector en particular quedó por demás comprometido a partir de las restricciones que impuso el COVID-19. Según resaltó Stevani, ella puntualmente cerró su casa de fiestas el domingo 15 de marzo y a partir de entonces se vino la noche. “Nuestro sector tuvo que seguir pagando los servicios, los impuestos, los alquileres. Todos tenemos deudas altísimas y es probable que no trabajemos en todo el verano. Nos estamos fundiendo. Necesitamos sí o sí un subsidio del Estado, una ayuda económica para no cerrar definitivamente”, dijo la dueña del salón de eventos.

Marcha atrás

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, advirtió ayer que “se retrocedió un mes en una semana”, luego de que en los últimos días se registrara un 50 por ciento de aumento de casos de coronavirus respecto a la anterior, e informó que quedará en “stand-by” la habilitación de eventos de hasta 200 personas.

“No se habilitarán nuevas actividades pero se puede dar marcha atrás, la gente relajó los controles y, si siguen aumentando los casos, deberemos tomar una medida más drástica”, anticipó Bi