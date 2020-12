La historia de la platense que viajó a Egipto y conoció al amor de su vida: una lucha por la reunificación familiar

Hace poco más de dos años, Marcela Florencia Seguí viajó de La Plata a Egipto con fines meramente turísticos. Pero quiso el destino que ese viaje soñado a tierras tan valiosas para la humanidad diera un giro inesperado. En El Cairo, en su aventura de encontrar guías turísticos para disfrutar el viaje lo máximo posible, esta platense de 35 años conoció al que sería el amor de su vida, Omar Hassan. Ambos se enamoraron y ella primero estiró su estadía más de lo previos, luego volvió a viajar para estar juntos y en ese encuentro tomaron la decisión de formalizar la relación mediante el casamiento.

Si bien en Egipto se casaron y lograron legalizar un romance que vienen sosteniendo a la distancia, en Argentina aún no pudieron concretar la reunificación familiar a pesar de que lo vienen intentando desde hace casi dos años. Según denuncia Marcela, a Omar "lo discriminan por su religión y su nacionalidad". El nació y vive en Egipto, predica el musulmá, y se dedica a la abogacía. Ella, por su parte, trabaja como empleada administrativa en una empresa de nuestra ciudad.

La idea de ambos es que él viaje a Argentina y conozca a sus familiares políticos que lo esperan aquí a brazos abiertos. La proyección, dijo ella, es que él pueda quedarse a vivir aquí. Ella prefiere estar cerca de sus afectos en suelo platense pero además hay de por medio algunas cuestiones de salud. "Además tengo diabetes, la obra social me cubre todo. Al ser insulino-dependiente no creo que allá tenga la asistencia que tengo en nuestro país", expresó.

En cuanto al problema para tramitar el ingreso de Omar al país, Marcela describió que "presenté el acta de matrimonio traducida y legalizada, con recibo de sueldo correspondiente, pasaportes y hasta pagué la tasa migratoria que son 6 mil pesos". En medio de la angustia por no poder concretar la vida que se propusieron antes de contraer matrimonio en Egipto, señaló que "en Migraciones me atendieron de forma muy hostil, por lo que me he comunicado con el INADI".

En ese sentido, agrego que "él se siente bastante mal por la discriminación que está teniendo por su nacionalidad y por su religión, así que nos brindamos apoyo todo el tiempo". "El me invitó para ir a vivir allá, pero mi idea es quedarme en La Plata por el tema de la diabetes y la familia, que por suerte me apoyan. Ellos me dicen que si mi felicidad está allá, que viaje...". "Es una decisión muy difícil de tomar, así que mientras tanto esperamos poder resolver la reunificación familiar en Argentina para que el pueda venir y quedarse aquí", anheló la vecina platense.