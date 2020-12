Máximo Kirchner quiere presidir el PJ Bonaerense y Alberto Fernández lo respaldó: "Tiene todas las virtudes"

Máximo Kirchner, actual diputado nacional por el oficialismo, busca presidir el PJ Bonaerense y este domingo recibió el respaldo de Alberto Fernández, quien consideró que "tiene todas las virtudes".

La conducción del partido en la provincia de Buenos Aires está en juego y se produjo una disputa: mientras muchos intendentes peronistas, encabezados por Fernando Gray (Esteban Echeverria) y Gustavo “Tano” Menéndez (Merlo), quieren que el presidente continúe siendo alguno de ellos, desde La Cámpora presionan para que sea el hijo de Cristina Fernández.

Si bien el Presidente de la Nación buscó minimizar los roces y buscó dar un mensaje de unidad, dejó en claro su respaldo a Máximo. “Todos debemos hacer un esfuerzo y debemos estar juntos. Máximo, a quien yo quiero mucho, es un hombre preparado, un gran dirigente, con capacidad de diálogo. Tiene todas las virtudes para ocupar un cargo de esa naturaleza”, indicó en diálogo con radio Diez.

Además, aseguró que “el peronismo necesita abrirse, hacer un debate e incorporar nuevos elementos”, algo que considera "absolutamente razonable factible y hasta sería conveniente".

En relación a las tensiones de las que se habla dentro del partido, dijo: "Los diarios muestran un debate y una pelea que no existe. No hay tales problemas, hay más comentarios periodísticos que problemas reales. Como en todos lados, no todos compartimos la misma visión. Eso es razonable, respetable y saludable”.

Gray y Menéndez actualmente están al mando del PJ en Buenos Aires: ambos tienen mandato hasta diciembre del 2021 y cada uno se altera el puesto. Actualmente el jefe comunal de Merlo es el titular del partido, mientras que el de Esteban Echeverría tomará la posta el año entrante, que es electoral y donde La Cámpora pretende pisar fuerte.