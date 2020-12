Tesla, la automotriz de US$ 660.000 millones que cierra líder el 2020

WASHINGTON

Tesla, el fabricante de vehículos eléctricos de lujo, ha pasado en 2020 de ser una empresa que provocaba dudas a los analistas de Wall Street y que aspiraba a ser adquirida por Apple a convertirse en un monstruo valorado en casi 660.000 millones de dólares, tras ganar 550.000 millones de dólares en los últimos 12 meses.

En 11 meses en 2020, la capitalización bursátil de Tesla (que empezó a cotizar en bolsa en 2010) se multiplicó por cinco a pesar de la crisis causada por la pandemia durante gran parte del año, y de que el fabricante de vehículos eléctricos sigue siendo una empresa marginal en el sector en cuanto a volumen de producción y ventas.

La empresa con sede en Fremont (California), donde también está su única planta de montaje en EE UU, prevé que cuando termine 2020 habrá entregado unos 500.000 vehículos. Aunque la cifra es la más alta en la historia de la compañía, es sólo una fracción de lo que producen los principales fabricantes del sector.

El año pasado, el grupo alemán Volkswagen produjo alrededor de 10,8 millones de vehículos, mientras que el grupo japonés Toyota vendió 10,7 millones de unidades.

Pero a pesar de las diferencias entre los dos gigantes automovilísticos mundiales y Tesla, el valor de capitalización bursátil de la empresa del controvertido Elon Musk se sitúa hoy en 659.400 millones de dólares, mientras que la de VW es 233.300 millones y la de Toyota 352.600 millones.

De esta forma, a 660.000 millones de dólares, Tesla es en la actualidad el fabricante de automóviles más valioso del mundo, a gran distancia de sus principales competidores en el sector.

Para poner en perspectiva esta cifra, Apple, la segunda compañía más valiosa del mundo, sólo por detrás de Saudi Aramco, está valorada en 2,17 billones de dólares, mientras que Microsoft y Amazon están empatadas en 1,6 billones.

Este año el crecimiento de Tesla, compañía fundada en 2003 por Musk junto a otros cuatro empresarios, fue meteórico. En once meses pasó de valer 100.000 millones de dólares a 660.000 millones. ¿El principal motivo? La empresa no sólo vende coches, sino tecnología. El mercado entendió que la fortaleza de Tesla no es la tecnología de autos eléctricos, sino de conducción automática.

Además, Musk demostró que está dispuesto a todo, o casi todo, para ejecutar sus planes. Este año, pese a las restricciones por la pandemia, desafió a las autoridades y mantuvo abierta la planta de Freemont, lo que le permitió que este sea el mejor año de la historia de Tesla. (EFE)