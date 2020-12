El calor pleno agobia más en los barrios donde conviven con la escasez de agua

Sube la temperatura ya en un verano a pleno en la Región y a la par del aumento del calor baja el caudal de agua domiciliario que suministra Aguas Bonaerenses (ABSA), combo que convierte los hogares y los comercios de más de un barrio platense en un infierno.

“No tenemos ni una gota”; “solamente sale un hilito a la madrugada”; “el agua va y viene, no dura ni un día entero”; “durante el día casi no hay presión”. Con esas palabras sintetizan los usuarios de la prestadora de los servicios sanitarios el calvario que viven en esta nueva temporada estival, con la marca del termómetro por las nubes -llegó ayer en algún momento a los 31 grados- y en el escenario de las fiestas de fin de año.

Como si fuera un regalo de Navidad, en Villa Elisa cuentan que “el único de todos estos días que tuvimos un día entero con agua fue el 25 de diciembre; después, el resto, el agua se corta a cada rato: tenemos a la mañana o tenemos a la noche”, según precisó Mariana Elefante, de la calle 56 entre 9 y 10 de Villa Elisa, que lleva largas semanas de padecer problemas con el suministro de agua.

Pero esa zona no fue la única perjudicada por la escasez de agua. También se resintió el servicio en los barrios Mondongo, Jardín y La Loma, en las localidades platenses de Tolosa y Villa Elvira y la berissense El Carmen. En todos los casos, los vecinos se manifestaron “desesperados” por tener las canillas secas de sus domicilios justamente en estas horas de tan intenso calor y en el contexto de la pandemia del coronavirus.

Desde El Mondongo, Omar Saab fue contundente: “varios vecinos ya estamos pensando en dejar de pagar la boleta de ABSA”, planteó a la vez que explicó: “cuando tenemos agua es intomable, pero ahora, desde hace días no tenemos ni para bañarnos, con el calor que hace”. Ocurre que, según destacó el usuario, paga, mensualmente, 1.100 pesos. “Una fortuna, sobre todo si no dan el servicio”, añadió.

En el barrio Jardín, de acuerdo a la estimación de los mismos vecinos, la falta de agua tuvo un alcance de varias cuadras a la redonda, pues afectó los domicilios de la calle 85 a la 89 y de la calle 115 a la avenida 120. “Hace cuatro días que nos falta el agua”, protestó uno de los tantos usuarios afectados en esa zona.

Dramática fue la situación del comedor comunitario “La luz de esperanza”, de las calles 94 y 117. Los encargados de atender la demanda alimentaria de los vecinos de ese barrio se vieron obligados a caminar hasta veinte cuadras para llegar hasta una estación de servicio y cargar bidones con agua. “De otro modo no podríamos funcionar y acá hay gente que necesita sí o sí de este servicio”, remarcó uno de los dirigentes de la entidad.

Tolosa, en rigor, sufre las consecuencias de la baja presión estival desde hace muchos años. Llega el calor y más de un barrio de esa localidad se queda sin una gota en las canillas. Los reclamos de estos días se originan en la cuadra de 31 entre 529 y 530. Del lado de los números impares todos los domicilios no contaron ayer siquiera con el mínimo hilo de agua. “Hace medio año que no tenemos presión y recién a las dos de la mañana sale un poco más de agua, y nos levantamos para juntarla en baldes y tener algo al otro día”, contó Ariel Romero, quien, en el colmo de la desesperación por tener agua juntaba ayer en un bidón la que caía de la manguera del equipo de aire acondicionado.

También Gustavo Vitale, secretario de la Unión de Propietarios de Taxis de La Plata -UPAT- manifestó su malestar por la falta de agua en la entidad, situada en 31 entre 529 y 530. “Nos complica el día porque, por ejemplo, en esta sede no se pueden usar los baños”, señaló.

Otro sector de Tolosa, el de 7 entre 526 y 527, también sintió la escasez del suministro. “Lamentablemente estamos sufriendo otra vez este calvario, ya que sólo tenemos un hilo de agua desde el 10 de diciembre”, se quejó un vecino. En ese caso, el panorama es el siguiente, según precisó el hombre: “a partir de las 10 de la mañana ya no tenemos agua”, aseguró y se mostró también inclinado a dejar de abonar la prestación de ABSA. “Por supuesto que no pagaré hasta tanto no lo solucionen, porque la ineficiencia de este servicio es enorme”, subrayó.

Beatriz Baldemoros, una usuaria de 91 entre ruta 11 y 123 -barrio El Carmen-, expresó que “estamos hartos de estar sin agua; llega un chorrito a la tarde o a la noche y estamos así todos los días”. La mujer agregó que “hace muchísimo calor, no aguantamos más, y encima si una llama a ABSA nos dejan colgada con la musiquita como media hora y no atiende nadie”.

La vecina, al borde de la angustia, exclamó que “¡Por favor, que alguien haga algo! Así no se puede vivir”.

María Cristina Bianchi, de 73 entre 123 y 124, dijo que el servicio de agua “dejó de tener presión hace 20 días” y que en consecuencia no podemos bañarnos ni lavar los platos. Para bañarnos tenemos que ir a la casa de parientes”, apuntó.

Del mismo modo, un vecino de 28 y 34 - pleno barrio La Loma- aseveró que “hace un mes que padecemos, como en varias zonas, la ausencia de agua y no tenemos respuesta concreta por parte de ABSA. Estamos a la deriva como en otros sectores de la Ciudad y nadie hace nada por los usuarios”.

En pleno centro y Los Hornos

En tanto, comerciantes de 45 entre 7 y 8, afirmaron que la presión en la red de agua de la zona es “inexistente” y en ese sentido son los negocios dedicados a la venta de alimentos los más castigados por la falta de agua.

Usuarios de Los Hornos advirtieron por la escasez de agua en la zona que comprende las calles 58 a 64 y 161 a 167. “Estamos así desde hace mucho tiempo”, dijeron.

Por otra parte, Marta, de 25 entre 123 y 124 -Villa Progreso- señaló que “otra vez, estamos desde hace varios días sin una gota de agua que por lo menos nos den una respuesta somos gente grande y necesitamos que lo solucionen”.

Las respuestas de ABSA

“Respecto al reclamo en calle 31 y 529, está relacionado a un inconveniente con el suministro eléctrico de la perforación en las cercanías, en calle 136 y 529, generando baja presión en la zona de influencia”, puntualizaron fuentes de la distribuidora del agua

En cambio, en Villa Elisa, según indicaron los mismos voceros, durante el día de ayer “se trabajó en el recambio de un equipo de bombeo de la perforación en 15 y 47, para mejorar la presión en las inmediaciones”.

Para los casos de los domicilios “secos” de El Mondongo, ABSA respondió a este diario que “se trabaja en el recambio de antiguas cañerías de hierro fundido en 72 e 1 y 115, para mejorar la circulación del agua en el barrio”.

Asimismo, en un comunicado a último momento de la víspera, ABSA informó que se produjo la rotura de un acueducto de salida de 450 milímetros de la Planta Potabilizadora “Donato Gerardi”. En ese caso, según se adelantó al cierre de esta edición, “la reparación se iniciará a primera hora de la mañana –por hoy- y se extenderá hasta las 15. Se verá afectado el suministro de agua a la localidad de Punta Lara mientras duren los trabajos”.