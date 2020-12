El Pincha recuperó la memoria y metió una victoria tan ansiada como necesaria

Y algún día la mala racha se iba a cortar. Para los hinchas y jugadores, fue eterna, y tal es así que dejó afuera a dos técnicos, primero a Gabriel Milito en marzo pasado, y hace unos días atrás a Leandro Desábato. Pero llegó Pablo Quatrocchi para hacerse cargo interinamente del equipo y logró una victoria de visitante frente a Vélez, después de 15 partidos. ¡Ah! Encima metió tres goles en un tiempo y dio vuelta el partido.

Todas las rachas adversas, Quatrocchi al frente del equipo las pudo romper. Por eso se festejó tanto en la tarde-noche de ayer en Liniers, por que tras un mal arranque como ya era una costumbre en los últimos encuentros, el León lo dio vuelta y terminó ganando sin pasar sobresaltos. Como quedó dicho, el local desde el arranque tuvo la iniciativa. Se adueño del terreno y de la pelota. Iban 5 minutos cuando desde el sector izquierdo, Agustín Bouzat metió un pase largo salteando líneas y Cristian Tarragona que picó como un puntero izquierdo agarrando mal parada a la defensa Pincha, pisó el área y cuando le salió Mariano Andújar con mucha calidad la tocó por arriba y la pelota entró mansamente al arco, ante la impotencia de David Ayala y Nazareno Colombo que fueron los únicos que tuvieron una reacción mientras el resto miraba.

Estudiantes pareció haber entrado dormido y sin reacción ante el juego asociado de Galdames, Alvarez y Centurión en el conjunto de Liniers. A los albirrojos les costaba construir jugadas y llegar hasta el arco de enfrente, pero a los 16 llegó hasta la puerta del área grande y el uruguayo Diego García tras recibir de González, se animó a probar al arco, y sacó un fuerte derechazo rasante, esquinado, que sorprendió al golero Lucas Hoyos, para poner las cosas otra vez iguales. El partido estaba 1-1 y otra vez estaba abierto.

El gol le dio fuerzas al Pincha que emparejó las cosas. Leandro Díaz tuvo una, pero sacó un remate muy débil que controló Hoyos. Contestó el Fortín con Janson y Andújar sacó al córner achicándole a los pies.

Vélez volvió a adueñarse de la pelota y del campo, Estudiantes esperaba, pero no aparecían ni Sarmiento ni Tití Rodríguez, y todo quedaba en las voluntades de Angel González, el Demonio García y Leandro Díaz. Y los tres serían claves para lo que vendría minutos después.

Sobre los 36 minutos y en un ataque por derecha, Diego García le puso un perfecto pase a Angelito González que llegó a línea de fondo dentro del área y sacó un centro al corazón del área chica. Entre el central Giannetti y el arquero Hoyos hicieron un “blooper” terrible y la metieron en contra de su arco, para poner el 2-1 para los de Quatrocchi.

Pero la alegría no duraría mucho para los platenses en este primer tiempo que ya sorprendía. Tan solo 3 minutos después, Vélez lo empataría. Tiro libre en el vértice del área grande, pateó Ricky Alvarez, el zurdazo fue preciso, pero sin dudas que fue vital para que terminara en gol que la barrera increíblemente se abriera; Andújar se tiró, la pelota le picó antes y entró abajo.

Pero el primer tiempo brindaría una emoción más. Sobre los 44 minutos Pasquini escaló por izquierda, jugó para el Loco Díaz que de espaldas al arco se la cedió a Tití Rodríguez que de frente al arco sacó desde la medialuna del área un derechazo alto, y la pelota entró en el ángulo izquierdo de Hoyos.

Después de todo lo que había penado Estudiantes demostró una fuerte actitud para ir a buscar el resultado y por eso se iba al descanso con una sonrisa. Por que tras arrancar perdiendo, lo dio vuelta 2-1, se lo empataron y se fue al descanso arriba.

Pellegrino se fue al descanso con bronca y por eso en el arranque del complemento Brizuela se quedó en el vestuario y entró Cavanagh. En tanto, los muchachos de Quatrocchi se dieron cuenta que la defensa velezana daba muchas ventajas, por eso siguió presionando y apurando a Vélez. Ambos se equivocaban mucho en los pases, se jugaba rápido pero había imprecisiones increíbles, solo por no hacer una pausa. Sarmiento siguió sin aparecer, el Pincha no tenía juego y era puro vértigo. En el local, Galdames ya no la tocaba y Centurión aparecía en cuentagotas. Leandro Díaz tuvo el tercero tras un lateral en ataque que cayó adentro del área, el delantero remató y entre Hoyos y Gianntti se lo taparon. Sobre los 20 minutos ambos técnicos movieron los bancos. Y allí Quatrocchi metió a Cauteruccio y Di Pizio por Leandro Díaz y Sarmiento (que completó otro flojo partido). Estudiantes era un equipo cuando atacaba donde parecía estar cerca del cuarto gol, pero cada vez que Vélez se acercaba hasta Andújar, y en un centro de derecha a izquierda casi conecta Janson en el segundo palo pero llegó tarde. Los minutos pasaban y el Pincha lo manejaba bien, ya no sufría y la imagen de David Ayala crecía. Tarragona de una imprudencia descomunal fue con el pie arriba y lesionó a Nazareno Colombo que debió salir con cuello ortopédico. Baliño no cobró falta ni sacó tarjeta. Enseguida González desde la derecha ejecutó un tiro libre al corazón del área, la pelota se desvió y dio en el travesaño de Hoyos que nunca la vio. Los roles se invirtieron. Estudiantes terminó mostrándose bien parado en el campo de juego y cerca de convertir algún gol más comandados por Diego García; Vélez fue con nerviosismo, ya no estaban Alvarez, Centurión y Bouzat que habían sido reemplazados y Andújar prácticamente no era llamado a intervenir. Es que los laterales Godoy y Pasquini ajustaron las marcas en sus sectores, también Guzmán creció y ayudó a que no le llegaran tanto a Andújar. Entró bien Iván Gómez y eso fue importante también para ir redondeando el triunfo. A pesar de los 6 minutos de descuento que parecieron eternos, el Pincha no sufrió y terminó dejando una buena imagen basado en el siempre solvente Andújar, en David Ayala, en Diego García y producciones interesantes de Angel González y Tití Rodríguez. Pero sobre todas las cosas, quedó la imagen de equipo combativo, algo que desde hace bastante no se veía.