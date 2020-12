Taiana relacionó el corte de partidas a CABA con la violencia de género y estalló la polémica

El proyecto de modificación de partidas presupuestarias que impulsa el Gobierno nacional sobre lo que recibe la Ciudad de Buenos Aires, y que desató una pelea política entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, tuvo otro capítulo a partir de la intervención del senador Jorge Taiana, quien comparó los reclamos de la oposición con la violencia de género y disparó una nueva polémica.

"Quieren transformar al victimario en víctima, ´la maté porque me hacía la vida imposible´. No entendía por qué me acordaba de eso, me acordaba de eso porque algunas de las opiniones presentar ser como víctimas cuando son victimarios", disparó el legislador bonaerense que desde diciembre reemplaza a Cristina Kirchner en la Cámara alta.

"Lo que se está haciendo es reparar una arbitrariedad manifiesta, amiguista, insolente con los que menos tienen que realizó el ingeniero Macri en su gobierno y que ha tenido cómplices", agregó, mencionando a Horacio Rodríguez Larreta.

Una de las primeras respuestas a la desafortunada comparación llegó de parte del ex ministro de Educación Esteban Bullrich: “Es perverso hablar de negocios del gobierno estando en el gobierno más corrupto”, y agregó que el oficialismo pretende "dominar al opositor que más les preocupa".

La que hizo referencia explícita a la cuestión de género fue la senadora Guadalupe Tagliaferri, quien calificó de “chabacano” lo dicho por Taiana y mencionó que la ultrakirchnerista Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, suele pedir que no se vincule todo lo político con la cuestión de género.

Otro que le salió al cruce fue Martín Lousteau, quien le recordó que el Frente de Todos tiene un senador “suspendido por denuncias de abusos”, en alusión al tucumano José Alperovich, denunciado por una sobrina.