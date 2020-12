"Estamos desesperados", advirtió la directora del FMI Kristalina Georgieva

En una nota que le brindó al Financial Times, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo que si bien el sistema financiero mundial es lo suficientemente resistente como para soportar el impacto de la crisis del Covid-19, los responsables de llevar adelante políticas deben actuar con rapidez para lograr la recuperación y así evitar dificultades financieras a gran escala.

La entrevista la realizó Martin Wolf, el principal comentarista económico de ese medio en el marco de una cumbre digital de la banca mundial organizada ayer por el Financial Times. En ese contexto dijo que "estamos en un lugar resistente pero no podemos dar por sentada la estabilidad financiera", quien además advirtió que "estamos desesperados porque la productividad tiene que aumentar, la inversión tiene que aumentar. Tenemos que ser decididos y tenemos que actuar juntos".

Para Georgieva, incluso sin el desarrollo temprano de vacunas y la perspectiva de una recuperación económica más rápida de lo esperado el próximo año, los desafíos que enfrenta el sistema financiero mundial serían manejables. Aunque advirtió contra la complacencia y dijo que el impacto de la crisis sería grave, con una pérdida para la producción mundial de U$S 28 billones entre 2020 y 2025 y 120 millones de empleos eliminados tan sólo en la industria del turismo.

Por otro lado, se refirió a la expansión en la última década del sector financiero no bancario y sostuvo que es un tema de especial preocupación: "Los intermediarios financieros no bancarios fueron el negocio inconcluso después de la crisis financiera mundial". En ese sentido dijo que "no están suficientemente regulados, las políticas que se les aplican no son lo suficientemente fuertes. Vimos en marzo que no están en la mejor forma. Los bancos centrales se intensificaron, pero sin esto habríamos tenido problemas".