La Justicia determinó que Boudou debe volver a la cárcel para cumplir la condena del caso Ciccone

Según trascendió en las últimas horas, el juez Daniel Obligado le revocó el beneficio de la prisión domiciliaria al ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou por lo que deberá volver a la cárcel Ezeiza para cumplir lo que resta de la condena que le fue dictada en el marco de la causa Ciccone.

La decisión de Obligado hizo lugar al pedido de los fiscales Marcelo Colombo y Guillermina García Padín, quienes pidieron el regreso a la cárcel de Boudou, cuya condena a 5 años y medio de cárcel fue confirmada semanas atrás por la Corte Suprema de Justicia, informaron hoy fuentes judiciales.



El magistrado dispuso en su fallo "revocar el arresto domiciliario" de Boudou "y disponer su alojamiento en un establecimiento penitenciario bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF)", al considerar que han cambiado las circunstancias por las que lo había enviado a su casa.



El juez había accedido a la prisión domiciliaria del exvicepresidente porque entendió que debía estar con sus hijos mellizos de dos años y que su esposa, ciudadana mexicana, debía trabajar para sostener la familia.



Ahora Obligado sostuvo que la familia de Boudou tiene ingresos suficientes para mantenerse, cobertura médica y contención para los niños, además de establecer que se reanudaron las visitas en las cárceles y que en consecuencia pueden preservarse las relaciones intrafamiliares, especialmente con los chicos.



No obstante, fuentes judiciales dijeron que el retorno del exfuncionario a la cárcel no se produciría de manera inmediata porque "su defensa apelará ante la Cámara de Casación bajo el argumento ya utilizado de que su permanencia en prisión domiciliaria es necesaria por sus hijos porque la madre de los niños, ciudadana mexicana, tiene que trabajar para sostenerlos".

La defensa del ex funcionario tendrá 10 días para apelar ante la Cámara de Casación. Mientras tanto, hasta que este tribunal no resuelva el vicepresidente entre 2011 y 2015 seguirá con domiciliaria.

A comienzos de diciembre, la Corte Suprema ya había rechazado todos los recursos presentados en el caso Ciccone y había dejado firme la condena de 5 años y 10 meses para Boudou que había dictado un tribunal oral en 2018.

El ex funcionario estaba cumpliendo el arresto domiciliario desde abril, primero en un departamento del barrio de Barracas y luego pidió permiso para mudarse a una casa en Avellaneda.

El ex vicepresidente había sido condenado por los delitos de cohecho pasivo (recibir coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública. Los jueces del TOF 4 también lo inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos y ordenaron su inmediata detención por la compra de la calcográfica Ciccone por parte de The Old Fund, una empresa pantalla que tenía como cara visible a Vandenbroele.

Su amigo y socio José María Núñez Carmona fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión y el empresario Nicolás Ciccone a 4 años y 6 meses por el delito de cohecho activo. El tribunal también condenó al arrepentido Alejandro Vandenbroele a 2 años de cárcel, a Rafael Resnick Brenner (ex funcionario de la AFIP) a 3 años, y al ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri a 2 años y seis meses. Los dos últimos fueron condenados como partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.