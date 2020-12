El Presidente volvió a opinar sobre la muerte de Nisman y ratificó que "fue un suicidio"

El presidente Alberto Fernández volvió a hablar de la muerte del fiscal Alberto Nisman y ratificó que se trató de un suicidio. Esta postura ya había sido planteada por el mandatario tras el estreno del documental de Netflix titulado "Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía".

“Como la Justicia va cambiando de acuerdo al momento político, llega un momento donde uno no sabe a quién creerle, el ciudadano común no sabe a quién creerle", dijo a poco menos de un mes de cumplirse un nuevo aniversario de su muerte. Y agregó que "en el caso Nisman, yo estoy convencido de que fue un suicidio; después de dudarlo mucho eh, no voy a mentir, después de dudarlo mucho”.

Durante una entrevista con Radio 10, Fernández denunció que hay medios de comunicación que tienen “operadores políticos” en la Justicia y que “no quiero contar estas cosas para meter gente presa, quiero contarlas para que dejen de ocurrir”.

Cabe recordar que en el documental mencionado, el Presidente dijo que “hasta el día de hoy, dudo que se haya suicidado”. Respecto a esa declaración, días después del estreno del documental aseguró que “hasta hoy las pruebas acumuladas no dan lugar a pensar en que hubo un asesinato”. Misma postura que ratificó hoy en la entrevista radial.