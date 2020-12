Bonzo, el perro héroe de City Bell que salvó a su familia en un robo, volvió a su cucha

Tras las heridas de bala que sufrió el pasado martes 29 de diciembre en un intento de robo, Bonzo recibió el alta este jueves y regresó a la casa que comparte con su familia en 21a, entre 461 y 461b.

Ahora deberá permanecer en reposo y en unos días será sometido a un estudio ya que dos de las balas que fueron disparadas por los delincuentes que ingresaron a su casa quedaron alojadas en su cráneo provocándole una secuela que estiman que podría revertirse: la pérdida de la visión.

Para ello esperan determinar la posición de los proyectiles y ver si se pueden extraer sin que corra riesgo la vida del can y de este modo establecer si podrá recuperar la vista.

Como informó este diario, este hecho de inseguridad tuvo lugar el pasado martes cuando tres delincuentes dispuestos a todo intentaron robar en la casa de Verónica, la dueña de Bonzo.

Según la reconstrucción que hizo la policía, mientras uno esperaba en un automóvil Corsa de color gris a la vuelta de la vivienda, los otros dos delincuentes irrumpieron esta casa de City Bell utilizando una modalidad que se ha vuelto frecuente en los últimos tiempos, sobre todo en la zona Norte: saltando un paredón.

Si bien se fueron con las manos vacías, la damnificada asegura que le robaron la tranquilidad y le quitaron la inocencia a su hija.

Es que además de encañonarla, su pequeña hija tuvo que ver cómo los ladrones le dispararon tres veces a la cabeza a Bonzo de la casa, que salió en defensa de su familia.

"Mi hija se subió al techo del miedo que tenía. Se quemó los pies porque el techo estaba caliente. Le arruinaron la vida a mi hija. Pero gracias a Dios que me puso en el camino a este perro que nos salvó" sostuvo Verónica en diálogo con este diario.

"Estaba todo desfigurado. Él siempre se mantuvo en cuatro patas, nunca perdió el conocimiento. Gracias a él, a nosotras dos no nos pasó nada. Le arruinaron la inocencia a mi hija de ver un episodio violento, de ver a mi perro todo lastimado" destacó.

Sobre la salud de Bonzo precisó que "Estuvo tres días internados. Hoy le dieron el alta y mañana lo tengo que llevar a control y el sábado haremos una placa para saber dónde se encuentran las balas que quedaron alojadas en la cabeza y ver si la podemos sacar".

"Es raro que (Bonzo) no lo escuchó porque si los hubiese sentido seguro que no los dejaba entrar. Si la bala no salía, lo lamentaba por esa gente porque mi perro se lo iba a comer. Hace seis años que lo tenemos. Siempre nos cuidó. Nuestro escudo fue, gracias a él a mi y a mi hija no nos pasó nada" sentenció.