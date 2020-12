Casi sin acompañantes y burbujas de alumnos: así son los actos de egresados en colegios platenses

En un año tan particular para la educación los actos de egresados no pueden ser la excepción. Escasos acompañantes, intervenciones mínimas, burbujas de alumnos y padres, y los diplomas no se entregan, el alumno los retira de una mesa.

Qué son las burbujas. Los alumnos pueden elegir hasta dos personas que los acompañen -en algunos casos sólo uno-, que tienen una vía de ingreso, sector de permanencia en el establecimiento y salida preestablecida. Estas cápsulas son lo más sobresaliente de estos actos que parecen desangelados, para redondear un año para el olvido para quienes transitaron el último paso de la primaria o la secundaria.

El Colegio San Cayetano es uno de los que abrió el juego en este mes de diciembre. Tiene cinco divisiones de sexto año, que fueron divididos por jornada y cada uno es distribuido en grupos de 10 alumnos, con la posibilidad de ser acompañados por dos acompañantes, en su mayoría son los padres los elegidos de ver el momento en el que el egresado de la secundaria toma el diploma y regresa a su lugar. Una vez que ocurre ese instante, los acompañantes tienen que dejar el colegio, y se utilizan las tres puertas de acceso que tiene el establecimiento educativo de 44 y 29 para evitar alguna aglomeración.

Según contó el representante legal del colegio, Gustavo García, el acto -que se extiende mucho menos de lo que ocurría en años anteriores y tiene menos efusividad- “lleva toda una logística. Desde Educación nos enviaron un lineamiento, el establecimiento educativo hizo el protocolo, lo envió a inspección y una vez que fue aprobado comenzamos con las comunicaciones con los familiares de los estudiantes”.

En el acto una de las autoridades hace una mención al momento histórico que viven los adolescentes -por lo que significa el egreso de la escuela media-, y de inmediato comienzan a llamar a los estudiantes para retirar su diploma. Luego, los estudiantes saludan a sus acompañantes, y éstos se retiran a la vereda para esperarlos.

Algunos padres plantearon que “se pudo haber organizado de otro modo, el colegio tiene un amplio patio y siento que desaprovechó. Tuvieron un año muy difícil y la despedida merecía otro contexto, más cálido y afectuoso, siempre preservando las condiciones sanitarias de rigor en tiempos de pandemia”, sostuvo una madre, que tenía sensaciones encontradas: la emoción de la finalización de una etapa escolar importante de su hijo, y la “frialdad” de la ceremonia que sintió que se desarrolló como un trámite más.

En otros colegios privados también hubo reparos, zoom de padres para debatir la situación planteada y buscarle la vuelta a estas ceremonias para que no queden como un paso más, tanto para los egresados del primario como del secundario.

En uno de los casos, un colegio de los denominados parroquiales, que están en el casco urbano, plantearon que si la cantidad de alumnos que tienen que recibir el diploma superan los 30, sólo pueden ir acompañados por una persona y son 30 o menos, pueden ir dos. “Hay casos que son 32 chicos y hay que elegir entre mamá y papá. ¿Cómo se hace eso en un momento tan importante para la familia?, se preguntó un padre que habló con este diario, en estricta reserva.

Pero no sólo en los colegios privados hay bronca y desazón. En las escuelas públicas también hay confusión y preocupación por parte de la comunidad educativa, que incluye a padres y directivos. Tal como publicó este diario, autoridades de distintas escuelas plantearon la imposibilidad de llevar a cabo los actos, incluso algunos plantearon como alternativa hacerlos en febrero. Según contaron a este diario, no tuvieron esa chance y tienen que desarrollarlo antes de que finalice la primera quincena de este mes.

En la cartera educativa provincial resaltaron que estos actos son optativos. De hecho, ya hubo colegios que entregaron los diplomas sin ceremonia mediante, como si fuera un paso más dentro de la trayectoria escolar.

PROTOCOLO

En los lineamientos que enviaron desde la cartera educativa resaltan que “será necesaria la participación activa y colaborativa de los equipos de supervisión, equipos de conducción y docentes en diálogo con toda la comunidad educativa”.

También sugiere que se pueden utilizar otros espacios al aire libre disponibles para la comunidad educativa como son los CEC, CEF, clubes barriales o edificios de instituciones de la sociedad civil, polideportivos, que pueden ser utilizados por aquellas escuelas que no cuenten con infraestructura al aire libre de dimensiones adecuadas para mantener la distancia social requerida entre los participantes durante el evento.

En aquellos distritos donde los indicadores epidemiológicos indiquen un riesgo bajo o medio (La Plata) podrá ser de manera presencial al aire libre, en espacios escolares o no escolares conveniados con alguna institución, manteniendo siempre el distanciamiento social preventivo de 2 metros entre personas o grupos de familias que para esta ocasión deberá ser reducido. Al tratarse de una actividad al aire libre, será suspendido por lluvia.

En aquellos distritos en los que los indicadores epidemiológicos indiquen un riesgo alto el acto de egreso solo podrá realizarse de manera virtual.

DOTACIÓN REDUCIDA

De los actos presenciales podrán participar los estudiantes que egresen en todos los niveles y modalidades, sus acompañantes y personal docente y auxiliares. Las/os estudiantes podrán asistir al Acto de Colación con un máximo de dos acompañantes (el máximo permitido de asistentes será de 100 personas en total). Contará con la presencia de una dotación de personal reducida, indispensable para el correcto desarrollo del acto, priorizando la participación de los egresados.

Se podrá organizar el acto para una única sección por vez, y dentro de lo posible, se debe evitar la división de secciones. En el caso de que la institución tenga más de una sección, los actos deberán ser en momentos distintos, preferentemente en días diferentes. Como mínimo, deberá existir entre la finalización de uno y el comienzo del otro una diferencia de 90 minutos para garantizar que docentes, familias, estudiantes no se aglutinen y al mismo tiempo, disponer del tiempo necesario para las tareas de desinfección y limpieza del predio como así también de sanitarios, mobiliario y elementos utilizados.

Debe procurarse que los eventos se realicen en horarios que eviten las franjas horarias de mayor tránsito de personas.

Será obligatorio para el ingreso y durante todo el evento, el uso de tapabocasnariz o barbijo cubriendo boca, nariz y mentón tanto del personal de la escuela como de todos y todas los y las que asistan al lugar. Se indica que no se puede ingresar con alimentos, en tal caso una botellita individual de agua.