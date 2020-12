Plaza Italia: susto por la caída de mampostería de un edificio

Un momento de susto vivieron ayer vecinos de Plaza Italia por la caída de mampostería desde el entrepiso de un edificio, al parecer de un departamento desocupado. Después del desplome de bloques desde el techo de un semipiso se realizó un operativo y colocaron cinta perimetral para evitar el paso de peatones.

Tras el hecho, ocurrido a la altura del edificio Nº 37, vecinos señalaron que “no sucedió una tragedia de milagro porque cayó un bloque importante de materiales sobre la vereda”. “Por suerte no caminaba nadie si no, no sé que hubiese pasado”, añadieron.