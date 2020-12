Vacuna rusa: sugieren no tomar alcohol por 42 días tras la primera dosis

Rusia empezó hoy a vacunar contra el coronavirus al personal de salud, trabajadores sociales y docentes en la capital, Moscú, donde se abrieron 70 centros especiales para inmunizar a la población.



"Se puede vacunar a los ciudadanos de los principales grupos de riesgo que, por sus actividades profesionales, están en contacto con muchas personas", explicaron las autoridades, citadas por la agencia de noticias AFP.



Rusia fue uno de los primeros países en anunciar el desarrollo de una vacuna, la Sputnik V, que se encuentra actualmente en la tercera y última fase de ensayos clínicos en los que participan 40.000 voluntarios.



Sus creadores anunciaron el mes pasado una tasa de eficacia del 95%, según los resultados provisionales, y que la vacuna sería más barata y fácil de almacenar y transportar que otras.

Pero hay un dato que no se había mencionado hasta el momento. La viceprimera ministra Tatiana Golíkova, encargada del operativo nacional contra la covid-19, instó además a los inmunizados a no beber alcohol hasta que no hayan pasado 42 días después de recibir la inyección. En vísperas de las celebraciones de fin de año (una fiesta muy importante en Rusia), sus palabras causaron un alud de comentarios en las redes sociales.