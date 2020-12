El kirchnerismo salió a bancar a Boudou y dice que es un “perseguido”

Los partidos que integran el Frente de Todos, encabezados por el kirchnerismo, reclamaron la libertad de Amado Boudou y advirtieron que el ex vicepresidente es víctima de una “persecución por recuperar los fondos de las AFJP”. Cabe destacar que en 2014 fue el actual presidente, Alberto Fernández, quién criticó con dureza al ex vicepresidente.

Así, el exministro de Economía y exvicepresidente recibió el respaldo de dirigentes del oficialismo y de organizaciones sociales y de derechos humanos que realizaron críticas al fallo de la Corte Suprema de Justicia y realizaron un “abrazo solidario” al Palacio de Justicia.

Tras el fallo de la Corte, el juez de ejecución penal, Daniel Obligado, dio por firmes las condenas por la causa Ciccone entre ellas la del exvicepresidente, Amado Boudou, aunque en su resolución no hizo referencia sobre si se mantendrá o no el beneficio de la prisión domiciliaria para el ex funcionario nacional.

Obligado había sido quien le permitió salir del penal de Ezeiza al ex vicepresidente, en su decisión explica que la condena de Boudou vence el 1 de junio de 2024.

El jueves la Corte Suprema confirmó la condena de 5 años y 10 meses de prisión contra Boudou. El máximo tribunal rechazó todos recursos presentados en el caso Ciccone, entre ellos el de Boudou, y de esta forma ratificó la condena que había recibido en 2018.

El ex titular del Senado había sido condenado por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Además, dos años atrás, el Tribunal Oral Federal 4 también lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos.

En ese momento, los jueces ordenaron su inmediata detención por la compra irregular de la calcográfica Ciccone.

En medio de la crisis por la pandemia de COVID-19, el exvicepresidente salió del penal de Ezeiza en abril pasado y desde ese momento permanece con prisión domiciliaria.

Por el caso Ciccone, el amigo de Boudou José María Núñez Carmona fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión, en tanto que el empresario Nicolás Ciccone a 4 años y 6 meses por el delito de cohecho activo.

Además, Alejandro Vandenbroele fue condenado a 2 años de cárcel; Rafael Resnick Brenner (ex funcionario de la Afip) a 3 años, y el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri a 2 años y seis meses.

GAME OVER

El 30 de mayo de 2014, Alberto Fernández publicó una columna en el diario La Nación en la que acusó a Boudou de mentir. “Todas las excusas dadas por él hasta aquí se han ido desvaneciendo con la misma velocidad con la que el agua se escapa entre los dedos. Boudou ya no tiene coartadas. Los argentinos saben cuánto ha mentido en su alocada carrera por escapar de los hechos que se le atribuyen”, arrancó el actual mandatario bajo el título Boudou: game over.

“Tratando de preservarlo, Cristina no dudó en involucrar al parlamento argentino en el más grave encubrimiento que se recuerda: la expropiación de Ciccone”, afirmó en su columna Alberto Fernández.

“Lealtad a los leales”, escribió la jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza, en su cuenta personal de Twitter donde publicó fotos de la convocatoria. Pero el mensaje de la intendenta lejos estuvo de ser el único; en cambio, varios referentes oficialistas hablaron de “lawfare”.

El propio gobernador Axel Kicillof expresó su respaldo a Amado Boudou y criticó el funcionamiento de la Justicia. “Causas armadas, sentencias truchas, testigos falsos. Nada justo puede resultar de eso. Necesitamos justicia. Basta de persecución política. Se tiene que acabar el lawfare”, expresó.

Por otro lado, funcionarios del gobierno nacional señalaron que era necesario un cambio en el sistema judicial. “La causa armada contra Amado Boudou está plagada de irregularidades”, aseguró el ex intendente de Avellaneda y actual ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. Además, agregó que “cuando la justicia no actúa, asoman el lawfare y la persecución política”.

“Amado Boudou, como cualquier otro ciudadano, merece que sus derechos no sean pisoteados. La Corte debía hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades”, opinó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Otro que defendió a Boudou fue el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque. En declaraciones radiales, afirmó que “el fallo de la Corte es inaudito”.

Para el ministro, la medida del máximo tribunal “es evidentemente política” y “no ayuda a la Corte ni al Poder Judicial”. Además destacó al exvicepresidente como “un compañero tremendamente valioso”.