Desábato perdió a dos jugadores más para el partido de mañana

No es bueno el presente de Estudiantes. Como se suele decir, no da pie con bola. Y cuando las cosas no salen bien adentro, generalmente tampoco sucede lo mismo afuera.

En ese contexto, el técnico Leandro Desábato perdió a dos jugadores más de cara al partido de mañana en La Paternal ante Argentinos, ya que el uruguayo Diego García y el delantero Federico González se quedaron afuera de la lista de jugadores convocados por sendas molestias musculares, que serían pequeños desgarros.

En sus reemplazos jugarían Ángel González por la banda derecha y Lucas Rodríguez lo haría en la izquierda, para que Daríos Sarmiento pueda desarrollar la tarea que mejor sabe: ser mediapunta.

La nota saliente es que Mauro Díaz vuelve a estar en la consideración del técnico, luego de su fugaz presentación en la primera fecha, que acabó con un desgarro.

Además se suma Gastón Benedetti, el lateral izquierdo que fuera de los mejores valores del Chavo en el equipo de Reserva que llegó a la final de la categoría.