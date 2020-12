Murió a los 105 años el platense Honorio Añón Suárez, ex decano de Arquitectura

Un hondo pesar causó la noticia de la muerte del platense Honorio Añón Suárez, ex decano de la Facultad de Arquitectura y quien en plena pandemia había cumplido 105 años. Añón Suárez vivía en Pinamar, en donde residía desde que se jubiló, y desde allí había celebrado su cumpleaños el pasado 19 de mayo con sus seres queridos a través de una plataforma de videollamadas. Ayer, cerca de las 16, se conoció la triste noticia de su fallecimiento.

Había nacido en la ciudad de La Plata en 1915 y se recibió en la Facultad de Física-Matemática (UNLP) de Ingeniero Civil a los 24 años, profesión que lo acompañó hasta su jubilación. Además de ser decano de Arquitectura desde 1958 a 1960, tuvo el cargo de vicerrector de la Universidad Atlántida Argentina; participó de la fundación y fue rector de la Universidad Nacional de Comahue; ejerció la docencia durante muchos años; y fue miembro fundador de la Comisión Permanente del Asfalto.

Si bien toda su vida la transcurrió en nuestra ciudad entre diagonales y tilos, junto a su esposa (fallecida hace unos años) decidieron mudarse hace cuatro décadas a Pinamar. “Siempre visitábamos Villa Gesell en verano, y pasábamos por Pinamar, y un día mi mujer me dijo: ‘¿Qué te parece si nos quedamos acá?’ Y nos quedamos. Ya estábamos a punto de jubilarnos”, había comentado en 2015, cuando cumplió los 100, en una entrevista realizada por la Universidad Atlántida.

Pero más allá de su faceta profesional, en sus 105 años de vida supo construir una gran familia que lo acompañó: tuvo 5 hijos, 17 nietos y 18 bisnietos. Como la mayoría de los platenses, también le gustaba el fútbol, y era confeso hincha de Gimnasia.

En la ciudad de Pinamar no estaba solo, sino que vivía junto a Gustavo, el cuarto de sus hijos en orden cronológico. Él fue el encargado de prepararle el “Zoom” a Honorio para que pueda ver, a través de una pantalla, a sus seres más queridos (entre ellos su hermano menor de 87 años, el ingeniero José Jesús Añón Suárez) y festejar un año más de vida. Si bien esta vez no pudo juntarse a comer en una mesa con todos sus familiares, no dejó de recibir las felicitaciones y el infaltable cántico de cumpleaños.

A pesar de que no podía salir de su casa por estar dentro de los grupos de riesgo en la pandemia del COVID-19, la tecnología le permitió al prestigioso ingeniero platense tener contacto con todos aquellas personas que tanto lo querían. Si bien no fue el cumpleaños que imaginó, no dejó de ser una celebración emocionante. En diálogo telefónico con este medio, sus familiares le habían contado a EL DIA que estaba bien de salud y que no tomaba ningún medicamento, una rareza teniendo en cuenta la cantidad de años que llevaba en sus espaldas. A su edad pudo darse el lujo de ya no tener horarios, y por eso dormía hasta la hora que quería y disfrutaba al máximo cada instante tras una vida repleta de actividades y responsabilidades por su exitosa carrera.

Cuando cumplió los 100 le preguntaron en varios medios cuál era la clave para llegar tan bien a esa edad y, su repuesta, siempre fue la misma: “Portarse bien, mantener la tranquilidad, estar en compañía de la familia... y tomarse una copita de vino”.

Esta mañana, su hijo Gustavo le confirmó a EL DIA el fallecimiento de su padre, que causó hondo pesar en distintos ámbitos.