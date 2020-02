En La Loma, golpes y terror: “Dame la plata o me llevo al nene”

Dos delincuentes protagonizaron un breve pero violento asalto a una familia de La Loma ayer por la madrugada, donde golpearon con un salvajismo inusitado a la dueña de casa y amenazaron a uno de sus hijos menores. Todo el hecho duró apenas 15 minutos (ellos tenían planeado permanecer mucho más tiempo, de acuerdo a los elementos secuestrados) y fue abortado oportunamente por la Policía, aunque en ese lapso la mujer recibió una serie de culatazos y golpes de puño que la dejaron muy lastimada.

Uno de los ladrones, de 28 años, fue detenido (ver recuadro) y al cierre de esta edición buscaban al cómplice que logró evadir a las autoridades.

Ayer por la tarde, Jésica Merep, víctima del atraco, dialogó con este diario en su hogar de 26 entre 43 y 44 y relató cómo fue el episodio.

“Estaban buscando plata, tendrían algún dato equivocado. Y como no había, acá tenés el resultado”, le explicó a EL DIA mientras mostraba las heridas en su cabeza y en la cara.

Según refirió, todo comenzó a las “cuatro menos cuarto” de la madrugada, cinco minutos después de que su esposo partiera a trabajar. Una de las dos perras que tienen en el inmueble ladraba “de forma extraña” y ella salió al porche a ver qué pasaba.

No bien levantó la cabeza hacia techo, lo vio: un hombre con el rostro tapado con un pasamontañas le apuntaba con una pistola. En segundos, Jésica giró sobre sus talones y volvió a meterse en la casa. A los gritos, despertó a su mamá (de 67 años) y le ordenó que llamara a la Comisaría.

En ese instante, la puerta de madera empezó a recibir los embates de ambos sujetos, que le propinaban patadas para poder abrirla.

Cuando por fin pudieron hacerlo, se abalanzaron sobre la propietaria del lugar y la redujeron a trompadas. Eran jóvenes, “uno era flaco y medía más o menos 1,70; el otro era más gordito y un poco más alto”, reveló la damnificada.

“¿Dónde está la plata?”, le preguntaron. La mujer no sabía qué contestar y su indecisión fue castigada con la culata de una 9 milímetros. El impacto le produjo un corte en el cuero cabelludo que enseguida sangró profusamente. Con la vista nublada y sin poder resistirse, les volvió a insistir que allí no había dinero.

En tanto, en una de las habitaciones, asustada y con poco margen de acción, la madre de Jessica se quedó esperando junto a los niños. Había podido contactar a las autoridades y no quería exponer a los chicos. Sin embargo, su refugio no duró mucho tiempo.

“DAME PLATA O ME LO LLEVO”

“El más flaquito estaba re cebado, me pegaba mal. El otro me agarró de los pelos y me llevaba de un lado para el otro”, contó la entrevistada. En uno de esos “paseos” por la propiedad, dieron con su mamá y sus hijos. A ésta la obligaron a tenderse boca abajo en el piso del comedor y le apoyaron un pie en la cabeza para inmovilizarla.

Cada movimiento iba acompañado por un grito: “¡¿Dónde está la plata, decime dónde está?!” y un nuevo ataque físico. Jésica aseguró que “el flaquito era el peor, no paraba de agredirnos”. Fue él quien tomó del brazo al nene de tres años y le dijo a Jessica le entregara el dinero “o me lo llevo y no lo ves nunca más”.

La tensión crecía cada segundo y los asaltantes se mostraban violentos por “la tardanza”. Revisaron cuartos y hasta baños, pero sólo pudieron alzarse con algo de cambio que sacaron de una billetera. “A mí me salía tanta sangre que no veía nada, me limpiaba con la remera”, manifestó la mujer.

Unos quince minutos después de haber forzado su ingreso a la vivienda, se escuchó un nuevo estruendo. Era el personal de la Policía que al tomar conocimiento del robo en proceso entró a la casa y provocó la fuga parcial de los delincuentes.

El primero en huir “fue el flaco, el otro se metió en una habitación en la que justo estaba mi otro nene y me dio miedo de que lo usara de escudo”, expresó. Entonces le propuso huir por otra parte y éste le hizo caso. No fue lejos: del otro lado lo esperaban los uniformados, que lo detuvieron con presteza.

Su cómplice logró escapar con algunas pertenencias de valor. Pero atrás dejó varios elementos y un vehículo que serán utilizados para dar con su paradero.

Precintos, cargadores y pinzas

Sobre una mesa quedó una mochila negra que tenía, entre otras cosas, un cargador extensible con veintiséis municiones calibre 9 milímetros y una pistola marca Bersa, varios precintos, destornilladores, pinzas y linternas.

Además, estacionado frente a la finca, estaba el auto en el cual habían llegado. Se trata de un Peugeot 308 sobre el cual pesa un pedido de secuestro activo por robo en la localidad de Almirante Brown. “La patente es apócrifa y no coincide con el grabado de los cristales”, aportó un investigador.

En el barrio, acostumbrado a este tipo de atracos, el incidente no obstante causó conmoción. En ese sentido, una vecina señaló que “la mujer que vivía al lado se tuvo que mudar, porque el año pasado le entraron tres veces. La última la precintaron, le pegaron y le destruyeron toda la casa”.

Por otro lado, para los damnificados no hay dudas y creen que se trató de una entrega. Sostienen que “vinieron con un dato” y se mostraron preocupados por el excesivo uso de la violencia.

“Estuvieron poco, pero la verdad es que no se me pasó más. Nunca en mi vida imaginé que iba a pasar una cosa así, tan terrible. En un momento pensé que nos iban a matar”, detalló Jésica.

Asimismo, indicó que “la Policía se portó de diez, yo no sé qué hubiera pasado si no entraban como lo hicieron. Ellos (por los ladrones) vinieron con una intención clara y se tuvieron que ir antes de lo planeado”, finalizó.

Levantó la cabeza hacia el techo y lo vio: un delincuente con pasamontañas le estaba apuntando

“Me pegaron con un arma y con golpes de puño, mientras gritaban por la plata todo el tiempo”

Jésica Merep Víctima