La empresa agroexportadora Vicentin, a concurso de acreedores

La empresa Vicentin, una de las principales compañías agroexportadoras de la Argentina, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, tras la cesación de pagos en la que cayó en diciembre, cuando no pudo hacer frente a deudas con proveedores por US$ 350 millones y postergó esos pagos. Lo hizo en Reconquista (SF). La deuda es de US$ 1.350 millones; unos US$ 1.000 millones con los bancos y, otros US$ 350 millones, con empresas del sector agrícola.