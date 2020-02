Una joven denunció que un policía la abusó sexualmente en el baño de un boliche de 55 y 14

Una joven denunció en las últimas horas a un sujeto que se desempeña como efectivo de la Policía de la provincia de Buenos Aires por abuso sexual por lo que además de abrirse una causa en la justicia ordinaria se abrió una investigación en Asuntos Internos que podría concluir con la suspensión del efectivo mientras se desarrolla el proceso judicial.

Así lo indicó a este diario una fuente policial que precisó además que el abuso habría tenido lugar el pasado domingo por la madrugada en un boliche ubicado en la zona de Plaza Moreno.

Según consta en la denuncia, la joven se había dirigido a este local nocturno para disfrutar de un evento musical y terminó siendo encerrada en un baño por un sujeto que la introdujo allí por la fuerza.

En cuestión de minutos, el sujeto, de mayor altura y contextura física, logró reducir a la joven, quitarle parte de sus prendas y consumar la violación.

En su denuncia, a la que accedió EL DIA, la joven relató que los hechos ocurrieron el domingo último, cuando se hallaba en el interior del boliche ubicado en las calles 55 entre 13 y 14 de La Plata y un hombre se acercó como si quisiera invitarla a bailar.

"Me agarró muy fuerte y me metió en el baño de hombres (...) me desabrochó el pantalón, me metió los dedos muy fuerte en la vagina, muy violentamente hasta lograr levantarme", detalló en la denuncia.

La pesadilla llegó a su fin cuando el personal de seguridad del boliche ingresó al sanitario vulnerando la puerta y puso a resguardo a la joven. Aparentemente, los guardias fueron alertados por un joven que notó "algo raro cuando quiso entrar al baño y un sujeto no lo dejó".

En cuanto al presunto atacante, fue retirado del lugar y en el futuro, según comunicó la empresa, se aplicará el derecho de admisión.

La mujer, en principio, se negó a denunciar lo ocurrido, aunque contó lo que había vivido en sus redes sociales, a través de las cuales se contactaron varias mujeres que también sufrieron abusos de parte del policía y que la animaron a denunciar lo ocurrido, lo que concretó en las últimas horas.