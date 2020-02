Acusan a Natalie Portman de "hipócrita" por su vestuario en los Oscar

Natalie Portman fue una de las mejores vestidas en la entrega de los Oscar. Su elección fue admirada, pero también muy comentada ya que decidió lucir una capa con los nombres de las directoras y creadoras que no fueron tenidas en cuenta para las nominaciones.

“Es mi manera de reconocer el increíble trabajo que han hecho”, dijo en la alfombra roja y mostró los apellidos: Scafaria, Gerwig, Wang, Amiel, Diop, Heller, Har'el, Matsoukas y Sciamm, entre otros.

Aunque muchos la alabaron, hubo virulentas críticas, como la de Rose McGowan, que la acusó de que su propuesta fue "poco sincera".

A través de una carta que compartió en redes sociales, la actriz y directora independiente expresó: "Este es el tipo de protesta que recibe críticas favorables de los principales medios por su supuesta valentía... ¿valiente? No, no lo creo, más bien me parece una actriz que actúa como alguien a quien le importa. Como hacen muchas de ellas".

McGowan consideró que el compartamiento de Portman es "profundamente ofensivo" para la causa. Y agregó: "Hasta que tú y tus compañeras actrices actuén de forma honesta, hagan un favor a todos y cuelguen sus capas activistas bordadas, no quedan bien".

Finalmente, arremetió: "Natalie, has trabajado con dos directoras en tu larga carrera, una de ellas eras tú. Tienes una compañía de producción que ha contratado exactamente a una directora: tú". Y concluye: "Sí, tú, Natalie. Tú eres el problema. La hipocresía es el problema. El falso apoyo de otras mujeres es el problema".