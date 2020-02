Lanús logró un amplio triunfo ante Universidad Católica de Ecuador

Lanús logró, esta noche, un contundente éxito por 3 a 0 sobre Universidad Católica, de Ecuador, en el estadio Néstor Díaz Pérez, por el partido de ida de la Copa Sudamericana.



La revancha se jugará el miércoles 26 a las 21.30, en el Estadio Olímpico Atahualpa, a la altura de los 2.850 metros sobre el nivel del mar de la ciudad de Quito, que será otro factor a tener en cuenta por el equipo argentino, aunque la goleada le dejó muy abierta la puerta de la serie para pasar de ronda.



Lanús apareció como una tromba al inicio del juego, haciendo trastabillar a la defensa visitante, con el arquero argentino Hernán Galíndez -ex Rosario Central- revolcándose por el piso en cada llegada del equipo local.



Los ecuatorianos aguantaron el asedio en su área durante los primeros 10 minutos, instante en que pudieron generar la primera réplica con el veloz Jeison Chalá, que terminó caído en el área local por un toque de Facundo Quignón, lo que no fue sancionado como penal por el árbitro paraguayo Eber Aquino.



A partir de aquí las acciones se tornaron más equilibradas. Lanús contó con mayor posesión de la pelota y algunas cargas peligrosas por los desbordes por los laterales y la Católica respondiendo con rápidas réplicas por la velocidad de sus hombres de avanzada.



Sobre el final de la primera etapa se produjo la situación más clara para el 'granate' con un remate de Matías Esquivel que se estrelló en el poste derecho, llegando Lautaro Acosta para cabecear y sobre la línea salvó Galíndez.



Al comienzo del segundo período fue Agustin Rossi el que ahogó el grito de gol ecuatoriano ante un violento envío de Walter Chalá.



Más tarde apareció Carlos Auzqui apilando rivales en un desborde por derecha, para enviar el centro rasante para la entrada libre del 'Laucha' Acosta, que sin dificultad puso en ventaja a Lanús (7 min).



Luego, con los ingresos de Fernando Belluschi -debut en Lanús- y Nicolás Orsini, los dirigidos por Luis Zubeldía encontraron mayor profundidad para redondear una meritoria goleada con los tantos del ex centro delantero de Sarmiento de Junín (30 y 34 min).

Síntesis



Lanús: Agustín Rossi; Leonel Di Plácido, Ezequiel Muñoz, Guillermo Burdisso y Nicolás Pasquini; Marcelino Moreno, Facundo Quignón y Matías Esquivel; Carlos Auzqui, José Sand y Lautaro Acosta. DT: Luis Zubeldía.



Universidad Católica (Ecuador): Hernán Galindez; Andrés López, Yúber Mosquera, Andrés Oña y Gustavo Cortez; Manuel Insaurralde, Facundo Martínez Montagnoli, Jeison Chala y Walter Chalá; Bruno Vides y Juan Manuel Tévez. DT: Santiago Escobar.



Goles en el segundo tiempo: 7m, Acosta (L); 30 y 34m, Orsini (L)



Cambios en el segundo tiempo: 19m, Luis Chicaiza Morales por Tévez y Bryan De Jesús por Vides (UC); 25m, Fernando Belluschi por Esquivel (L); 29m, Nicolás Orsini por Auzqui (L); 35m, Jonathan Betancourt por Jeison Chalá (UC) y 37m, Facundo Pérez por Quignon (L).



Amonestados: Burdisso y Orsini (L). De Jesús (UC).



Árbitro: Eber Aquino (Paraguay).



Estadio: Néstor Díaz Pérez (Lanús).