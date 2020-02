Cruzada platense para desestimar la movida terraplanista

“El Fraude del terraplanismo”. Así decidió llamar Diego Bagú, director del Planetario de La Plata, la serie de videos que viene subiendo a Youtube desde el año pasado con una premisa clara: desestimar con pruebas científicas los argumentos que los terraplanistas -como se llaman a sí mismo quienes aseguran que la Tierra es plana- vienen lanzando cada vez con más fuerza desde redes sociales y en distintas partes del mundo.

“Si bien no son muchos hay que reconocer que cada vez hay más”, dice Bagú al explicar las razones por las que se puso al frente de esta cruzada contra quienes creen que nuestro planeta no es redondo sino plano.

“El terraplanismo es una pseudociencia pero sus adeptos crecieron mucho en los últimos años”, dice Bagú y pone como ejemplo Brasil, donde se contabilizan unas 15 millones de personas que creen en este movimiento. “Si bien sigue siendo un número ínfimo respecto a la población mundial, el daño que producen movimientos de este tipo es sumamente nocivo, en particular en lo que respecta a la educación de los más chicos”.

Como tal vez se recuerde, el año pasado para esta época se organizó en Colón, en el norte de la provincia de Buenos Aires, un encuentro de terraplanistas que generó la reacción de la Asociación Argentina de Astronomía, cuyas autoridades se quejaron por el hecho de darle espacio a una teoría alejada de cualquier rigor científico.

“A fin de mes se va a realizar un nuevo encuentro y seguramente las ideas disparatadas de esta gente se van a volver a escuchar”, cuenta Bagú, quien, si bien realiza sus videos desde el Planetario local o en las aulas de la UNLP, remarca que la campaña en contra de esta movida “es una iniciativa personal que surgió al escuchar tantos disparates. Lo tremendo es que, a partir de los videos que fui subiendo sobre el tema, comprendí que no sólo son personas que están equivocadas y que demuestran una gran ignorancia sobre el tema sino que, en muchos casos, tienen una agresividad y un fanatismo que sorprende”.

Aunque hay diferentes versiones del movimiento, los terraplanistas sostienen que no existen pruebas que certifiquen que la Tierra es esférica y coinciden en utilizar como saludo la mano plana a la altura del pecho. “Es una falta de respeto a la inteligencia”, resume el director del Planetario platense, para quien “esta pseudociencia se va a terminar con el turismo espacial. Lo que estamos viendo ahora no es otra cosa que el fenómeno de la posverdad. Cualquiera puede decir cualquier cosa y cree que tiene argumentos que lo avalan. Gastón Pauls, por ejemplo, dijo que él no había salido nunca de la Tierra y que por lo tanto no creía que fuera redonda. Es un argumento muy pobre, desde luego. Con ese criterio, deberíamos dejar de creer en la electricidad porque tampoco vemos los componentes físicos que la generan”.

El actor Gastón Pauls no es el único que en este último tiempo se sumó al terraplanismo. También aparecen el escritor Pablo Ramos, el cantante Ricardo Iorio y el ex futbolista y entrenador Alfio “Coco” Basile.

Para ellos, todo lo que se afirma en astronomía es fruto de una conspiración internacional sostenida durante siglos. No se salvan ni Isaac Newton ni Albert Einstein. Las redes sociales son para ellos lo que la academia es para los astrónomos: allí debaten e intercambian ideas. Cuestionan a las ciencias y denuncian pactos secretos que involucran hasta a los astronautas que, durante décadas, nos mostraron la imagen redonda de nuestro planeta.

“Decir que la verdadera forma de la Tierra es redonda no es una mera cuestión de fe -asegura Bagú-. Existieron generaciones de personas a lo largo de siglos y milenios que no sólo dedujeron la forma de nuestro planeta y su real tamaño a partir de varillas, sombras, papel, lápiz y cerebro, sino que, además, algunos de ellos han viajado más allá de la atmósfera terrestre para observarla desde afuera”.

La serie lanzada el año pasado por el director del Planetario -de la que ya se emitieron tres capítulos por Youtube y en los próximos días se estrenará el cuarto- pretende “no sólo hacer foco en los aspectos astronómicos sino también en el peligro de las pseudociencias y el desprecio por la construcción del conocimiento a nivel general”.

En sus videos, Bagú ataca una por una las falsas premisas de los terraplanistas y, frente a un pizarrón y tiza en mano, argumenta las leyes físicas que nos permiten corroborar la redondez de nuestro planeta. “Sucede que este movimiento defiende modelos terrestres inundados por las incongruencias, colapsando sus teorías ante la realidad misma. Modelos en donde la gravedad terrestre es reemplazada por una Tierra plana en constante aceleración hacia arriba, dando lugar a un planeta que se acerca a todos los objetos en contraste a la caída misma de estos. En la Tierra plana, los objetos no caen por la gravedad, sino que es la Tierra la que sube en búsqueda de tal misterioso encuentro, en una constante aceleración. Es más, si se estudia bien a los terraplanistas, nos vamos a encontrar que muchos de ellos también apoyan las medicinas alternativas y militan en contra de las vacunas. Todo un delirio. Y si bien cada uno tiene el derecho de creer en lo que quiere, hay cosas, como que la Tierra es redonda y no plana, que a esta altura no pueden estar en debate. Son delirios y hay que refutarlos como tal”.