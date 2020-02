Polémica en puerta: Zielinski duro con los jugadores que ahora critican a Alfaro

Ricardo Zielinsky, el entrenador de Atlético Tucumán, dejó abierta una polémica cuando disparó críticas muy duras contra algunos jugadores de Boca que critican ahora al ex entrenador Gustavo Alfaro.

"A mí me parece una injusticia que Gustavo (Alfaro) haya hecho un maravilloso trabajo con Boca, se haya encontrado con el mejor River y muchos jugadores que no hablaron en su momento hablen ahora", tiró en diálogo con una emisora capitalino.

En la misma línea, continuó: "Debería haber un mea culpa de los jugadores, que no hablaron antes no sé por qué y ahora no tendrían que hablar. Si los entrenadores tendríamos que hablar en algún momento que a un jugador le fue mal, tenemos para hablar un montón", dijo.

Y remató: "Me molestan muchas cosas del fútbol y por eso no hablo demasiado".