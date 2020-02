Un motociclista pelea por su vida tras fuerte choque esta madrugada en Punta Lara

La ola de accidentes viales en la Región encontró correlato en la madrugada de este domingo con un grave accidente entre un auto y una moto, cuyo conductor pelea por su vida. Por su parte, el rodado de mayor porte dio contra el frente de un comercio, donde se registraron grandes destrozos.

Fuentes oficiales informaron que el siniestro se registró alrededor de las 4.30 en Almirante Brown (Costanera) entre 106 y 108, en la localidad de Punta Lara, al impactar una Honda Titán manejada por un joven y un Chevrolet Corsa.

Producto del choche, el automovilista pedió el control y dio contra el frente de un almacén, por lo que sufrió heridas de consideración pero que no revistieron peligro para su salud, según fuentes calificadas.

Por su parte, el motociclista, que sufrió severas heridas, fue derivado de urgencia al Hospital Cestino de Ensenada, donde peleaba por su vida. Según las fuentes presentó un fuerte golpe en la cabeza. "Su estado es graves. Es muy probable que por la falta de tomógrafo lo deriven a un centro médico de La Plata", indicaron.

El siniestro causó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona que tras escuchar una suerte de estallido, consecuencia de la colisión contra el local comercial, saltaron de la cama y salieron afuera para encontrarse con la dramática escena.

"Había mucha sangre en el piso", contó el titular del comercio efectado.

En el lugar se montó un operativo que contó con participación de la Comisaría 2da. de Punta Lara, Bomberos Voluntarios de Ensenada y el una ambulancia. Posteriormente procedió con rigor la Policía Científica.

El dueño del almacén dijo a este medio que "esto es tierra de nadie, no hay nadie que controle el tránsito por las noches".

"Yo me salvé porque estabamos durmiendo, no estaba en el negocio. Se escuchó un ruido fuerte, me levanté y me encontré con lo que había pasado", agregó.

"Se escuchó toda la noche como hacían willy con las motos y esos cortes que hacen con los caños de escape. Es una locura el tema de las motos", enfatizó.

"El comercio quedó hecho un desastre, todo el frente. Y una heladera rota y otras tantas cosas. Más allá de eso es que estas personas se recuperen y que se haga algo con el tránsito en esta parte de Punta Lara", cerró.