El presidente de la Magistratura insiste en revisar sentencias

El nuevo presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, dijo ahora que no hay que temer “que las sentencias puedan ser revisadas” y consideró que “si un testigo de cargo arregló su precio para declarar en contra de alguien”, ese sería el caso. En una entrevista reciente puso como posible ejemplo, la situación del ex vicepresidente Amado) Boudou. Y consultado sobre la existencia o no de presos políticos, indicó: “No veo esa figura, pero si ha habido abusos de prisiones preventivas y deben corregirse en un Estado de Derecho.