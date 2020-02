¡Viva el amor! Oscar González Oro confirmó que se encuentra nuevamente en pareja

En las últimas horas, Oscar "el Negro" González Oro habló de su flamante romance con un profesional de 41 años, a quien conoció apenas un tiempo atrás. En una entrevista radial, el conductor precisó que está "iniciando una relación hace un mes" y que, por supuesto, "me gustaría que me vaya bien". En ese sentido, aclaró: "Yo en todas mis relaciones con mis afectos y mi familia soy un par".

Luego, ahondó respecto a su presente: "Va todo muy despacito, muy tranquilo. No es un mocoso, tiene 41 años, su profesión, le va muy bien, es independiente, no miente, que para mí es fundamental... Nos vemos tres o cuatro veces a la semana. No estamos conviviendo ni cosas por el estilo. Es bueno que haya pasado un mes ya".

Cabe resaltar que aunque no dio cuenta de la identidad de su nueva relación, en su cuenta de Instagram ha compartido varias postales con un analista de sistemas llamado Julio, quien sería la persona que logró conquistarlo.

En el marco de la entrevista, González Oro también se refirió a relaciones pasadas y cuál es su postura cuando conoce a alguien. "Yo quiero que quieran al tipo que soy, no al personaje que inventé. Yo no desconfío, pero si descubro la primera mentira ahí se acabó todo, pero quiero confiar en la gente en todo sentido".

Las últimas dos parejas conocidas del conductor fueron Mauro Francisco, con quien hasta hizo planes de casamiento; y Guillermo D'Anna, romance que duró apenas unas semanas.