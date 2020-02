Un mangaka japonés desafía al tiempo: parece de 30 pero, ¿cuántos años tiene realmente?

El mangaka japonés Hirohiko Araki no deja de sorprender al mundo, no sólo por las fabulosas historia que cuenta en JoJo's Bizarre Adventure también por su juvenil semblante que hace pensar que hasta el momento el tiempo no le ha pasado la cuenta.

Es que Araki tiene 60 años de edad pero la mayoría de sus fanáticos y la prensa que sigue de cerca su trabajo coincide en que el dibujante tiene un aspecto similar al de un hombre que ronda los 30 años.

La vida que lleva este japonés parece ser la clave para que su aspecto no se asimile al que tiene la mayoría de los hombres sexagenarios.

Manteniendo un estilo de vida saludable y realizando ejercicio de forma regular Araki ha demostrado que la juventud no depende del número de años que cada persona tenga.

Sus fans se han encargado de potenciar esta característica de Araki realizando memes en los que se comparan fotos de distintas etapas de la vida de este mangaka.

Repasando esas postales se puede apreciar que los cambios en su rostro son prácticamente imperceptibles.

También han dejado lugar para los chistes. En este afán por demostrar que Araki se mantiene fresco como una lechuga desde tiempos inmemoriales se han subido fotos que lo muestran con la misma cara pero con una fecha del siglo pasado e incluso de antes de Cristo.