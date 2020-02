Marchas al Congreso y en La Plata a Plaza Moreno por el crimen de Fernando Baez

Con el pedido de Justicia como primera consigna, la familia del joven Fernando Baez Sosa asesinado en Villa Gesell encabezará hoy a las 18 una marcha al Congreso de la Nación a la que se espera una importante adhesión de la comunidad a través de diferentes expresiones. El reclamo tendrá su correlato en La Plata donde a las 18.30 hora habrá una concentración en Plaza Moreno convocada de manera espontánea a través de las redes sociales.

Casi simultáneamente, en Villa Gesell se celebrará una misa en el lugar en el que Fernándo Baez Sosa fue asesinado a golpes y patadas por un grupo de jóvenes, a la salida del boliche bailable Le Brique. El oficio religioso estará a cargo del obispo de Mar del Plata, monseñor Gabriel Mestre, para pedir el "eterno descanso" del joven.

Para la convocatoria central en la plaza del Congreso en la capital federal, los organizadores expresaron que "la violencia es un flagelo que arrasa y destruye sin distinción alguna. No hay religión, clase social, nacionalidad, raza o edad que la frene. Por eso queremos decir basta de violencia con energía y decisión, para que se escuche en cada rincón de la Argentina".

Graciela, madre de Fernando, pedirá que "no haya nunca más otro Fernando, porque esto que le hicieron no se lo merece nadie, no se lo deseo a nadie, basta de tanta violencia, yo no voy a recuperar más a mi hijo, pero que se haga justicia y no exista otro más". “Me gustaría que vaya mucha gente para acompañarme, ellos me dan la fuerza para seguir luchando para que se haga justicia. Yo estoy destrozada en vida, ya nada es igual para nosotros”, manifestó.