Ruggeri: "Si Riquelme no espera a Maradona, lo abraza y le da una camiseta, tienen la mente chiquita"

Oscar Ruggeri ex compañero y amigo de Diego Maradona manifestó que Boca deberá reconocer al entrenador del Lobo y que la bandera deberá llevarla Juan Román Riquelme.

"Si Riquelme es grande e inteligente, espera a Maradona en la cancha y lo abraza, y después se va al palco", dijo el cabezón en Fox.

"Si soy Riquelme lo espero en la cancha, le regalo la camiseta con el nombre de él y después me voy al palco", agregó y completó. "Si no demuestran que tienen la mente chiquita".

También le habló a Mario Pergolini, el otro vice del xeneize: "Cuando Pergloni estaba en la radio se la caía la baba con Maradona. Dejate de joder Pergolini, Maradona está allá arriba. Ahora dice que se portó mal...Diego es así. Se aceptó este Maradona, está terminando su carrera, todos los clubes le hacen homenaje, se lo tienen que hacer",

"Estos clubes grandes están por encima de todos. Hagan las cosas simples, si la gente lo va a aplaudir", subrayó.

"LOS DIRIGENTES DE BOCA TIENEN QUE DEMOSTRAR GRANDEZA CON MARADONA"#90MinutosFOX | "Si no le hacen un homenaje a Diego, me van a demostrar que tiene la mente chiquita. Están representando a un club, no a ellos mismos", sentenció Ruggeri sobre el recibimiento a Diego. pic.twitter.com/bdraQYggmJ