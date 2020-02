Robaron una moto para salir a “laburar”: uno cayó y el otro logró escapar

Dos sujetos protagonizaron un raid delictivo ayer por la mañana, que incluyó entre otros hechos el robo de una moto y el asalto a mano armada a una verdulería en la que lastimaron al dueño.

Fuentes oficiales le informaron a este diario que uno de los delincuentes fue detenido en Melchor Romero tras una persecución que comenzó en San Carlos. Se trata de un joven de 20 años al que le secuestraron 7 mil pesos y el rodado sustraído horas antes.

Según refirieron los voceros, todo comenzó cuando un albañil llegó a trabajar a una edificación de 59 entre 30 y 31, y estacionó una Honda Titan en la puerta. Eran las 8, pero él se daría cuenta del atraco recién a las 10.25. Es que, por lo que pudieron reconstruir los investigadores, los ladrones se llevaron la moto “a los empujones sin encenderla”, al menos hasta llegar a una distancia prudencial de su propietario.

A las 9.30, Tomás se encontraba sentado detrás del mostrador en su verdulería de 30 y 57. Escuchó que dos vehículos frenaron de repente y en segundos supo el por qué: tras romper un vidrio, un desconocido entró al local, arma en mano, y le exigió la entrega del dinero de la caja.

“Yo me defendí, le agarré la mano y se la levanté para que no me tire”, le contó el comerciante a EL DIA. El forcejeo fue breve pero intenso, y en esa lucha la víctima recibió dos golpes que le produjeron cortes en el tabique nasal y en el cuero cabelludo.

Cuando el asaltante se dio por vencido, golpeó por última vez al verdulero y salió con rapidez hacia donde lo esperaba su cómplice, a bordo de otra motocicleta. Detrás de él venía Tomás, con la remera y el rostro llenos de sangre. “Me vio, me apuntó y disparó, pero no sabemos a dónde fue a parar la bala”, explicó el damnificado. El estruendo se escuchó en las cuadras aledañas y varios vecinos fueron a ver qué había ocurrido.

Teresa, que vive a media cuadra del lugar del hecho, contó que “fuimos avisando por el grupo de WhatsApp a los que viven en la cuadra y salimos casi todos. En los últimos meses se puso muy insegura esta zona, por eso estamos atentos a todo”.

Al ver la ropa de Tomás manchada, creyeron que estaba malherido por el arma de fuego, pero él lo desestimó enseguida.

UN DETENIDO Y UN PRÓFUGO

Al mediodía, personal de la Subcomisaría La Unión detectó una situación que llamó su atención. Un joven estaba junto a dos motos, una Honda Titan azul y una Tornado negra, en actitud sospechosa.

Al cursar los datos con la base, les llegó la respuesta de que ambos rodados habían sido vistos en al menos un atraco, por lo que intentaron interceptar a sus ocupantes. Éstos, por su parte, escaparon a toda velocidad apenas advirtieron la presencia policial.

La persecución culminó en 168 y 520, con la captura de uno de los acusados, quien se resistió en vano al momento de la aprehensión y quedó a disposición de la Justicia. En tanto, al cierre de esta edición su compinche permanecía prófugo.

Por otro lado, en la zona de 30 y 57 aseguran que “los robos se volvieron una constante, tuvimos cuatro en los últimos 15 días”. En ese sentido, señalan que hubo casos en 30 entre 57 y 58, en 57 entre 30 y 29, en 56 entre 30 y 31 y en 30 entre 56 y 57. Asimismo, indicaron que “esta semana nos vamos a juntar entre todos los vecinos para presentar en los próximos días una carta a las autoridades”.