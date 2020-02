La obra pública en La Plata, frenada por falta de fondos y atraso en pagos

La obra pública que se realiza en la Ciudad financiada con fondos provinciales, municipales y hasta con créditos internacionales está virtualmente paralizada desde fines del año pasado. La falta de fondos, el atraso en la certificación, el efecto de la inflación y la devaluación y los inconvenientes y demoras derivados de la transición en el gobierno bonaerense generaron un panorama que preocupa a los empresarios de la construcción y a los gremios, que en los últimos días salieron a la calle a pedir en una marcha a la Gobernación la reactivación de los trabajos.

La lista es larga y día a día se suman nuevos casos. Esta semana, se conoció el parate en la construcción de la nueva bajada de la Autopista en City Bell, iniciada el año pasado por el gobierno de María Eugenia Vidal. La obra tiene un presupuesto de unos 400 millones de pesos para la primera etapa y ahora la Provincia, que es la que pone el financiamiento, ordenó congelar para reevaluarla porque, dijeron, “no se ajusta a los parámetros técnicos ni presupuestarios”.

El freno en la obra de la bajada de la Autopista se suma al parate en otra de las obras centrales de las que se venían ejecutando en La Plata: el paso bajo nivel en 1 y 32, financiado con fondos nacionales y paralizada por tiempo indefinido por la demora en los pagos, que obligó a la empresa a levantar los trabajos. En las últimas horas se conocieron más casos: la remodelación de un pabellón en el Hospital General San Martín y la construcción de una escollera para buques areneros en el Puerto de La Plata, además de obras viales claves, como la repavimentación del Camino Centenario y la finalización de la traza de la 600, entre 137 y 150, y la avenida 66.

Cada caso tiene características particulares pero, juntos, configuran un panorama que cada vez genera más preocupación. Los empresarios de la construcción se reunieron en los últimos días con el intendente Julio Garro para transmitirles su inquietud y pedir que interceda para asegurar la continuidad de los trabajos. El planteo fue abordado por Garro en un encuentro con los diputados y senadores provinciales de Juntos por el Cambio que representan a La Plata, a quienes pidió que defiendan el reclamo de cara al debate que se viene en la Legislatura por el Presupuesto bonaerense 2020.

“Nosotros vamos a exigir que las obras que faltan para nuestra ciudad, no sólo las hidráulicas sino muchas otras, estén contempladas en el presupuesto para que La Plata tenga lo que le corresponde a los platenses” dijo ayer el intendente Garro, en medio de la polémica. “Las obras son de los platenses, algunas están paralizadas y debemos seguir su ejecución. Siempre remarco que soy de los que quiere que al presidente y al gobernador les vaya bien porque si les va bien a ellos nos va bien a todos. Cuando nos sentamos en una negociación de nada sirve sentarse con colores partidarios, al momento de trabajar tenemos que estar juntos para mejorarle la vida a los ciudadanos., agregó el jefe comunal platense.

La Comuna reclama que los trabajos que se iniciaron tengan fondos asegurados para continuar

El tema quedó en medio de una pulseada política. Desde el gobierno de Axel Kicillof salieron a apuntar ayer contra la gestión de María Eugenia Vidal. Básicamente, acusan a sus antecesores de haber discontinuado, entre octubre y fin del año pasado, con las certificaciones, es decir, la cancelación de los pagos por el avance de los trabajos. “Esto tiene que ver con la deuda que dejó la gestión anterior que en la Dirección Provincial de Arquitectura, que supera los 800 millones de pesos de certificados impagos ya medidos”, dijeron voceros del Ministerio de Infraestructura.

Un sector de los empresarios coincide en señalar el mes de agosto del año pasado como el punto de partida de los retrasos y demoras que terminaron generando un panorama muy complicado, que empujó al cierre de muchas empresas pequeñas y medianas.

“El año pasado hubo una devaluación del 60 por ciento que generó un impacto fuertísimo”, explicó fuera de micrófono el gerente de una constructora contratista de la Provincia. “Para el mes de agosto del año pasado, después de las PASO, las reparticiones de la Provincia fueron frenando los trámites. Para octubre, ya se dejaron de pagar las certificaciones de obra. Y con el cambio de gobierno, todo el panorama se agudizó, porque en la transición ya lleva más de dos meses, y no hay soluciones. Los funcionarios no tienen firma, hay demoras con las designaciones, no tenés interlocutores con los que hablar en el Gobierno”, se queja.

Ayer, la polémica sumó un nuevo caso. La obra de remodelación íntegra del pabellón de quemados del Hospital San Martín está suspendida desde diciembre y la situación llegó a tal punto que la empresa decidió en los últimos directamente retirar el obrador que tenía en el edificio de calle 1 entre 69 y 70 para evitar que, ante la falta de actividad, sufran robo de herramientas o vandalismo.

La obra frenada en el Hospital San Martín se había iniciado en marzo de 2018 con un presupuesto inicial estimado en 32 millones de pesos para realizar la remodelación completa del sector y del equipamiento especial, en su mayoría importado, para el tratamiento de los pacientes. Hace dos meses, con un avance del 75 por ciento, los trabajos quedaron suspendidos. Según la empresa ejecutora, la Provincia hizo el último desembolso en septiembre, pero la situación venía siendo complicada desde mucho antes, porque la última actualización de los costos por parte de Infraestructura se había hecho en el mes de abril y para fin de año, tras una devaluación del peso del 50 por ciento, los costos se habían disparado.

Sobre esta obra, voceros del ministerio de Infraestructura explicaron a que la gestión de Vidal “frenó el pago de los certificados de aprobación desde septiembre de 2019”. “Por la falta de pago de los certificados correspondientes a septiembre 2019, octubre 2019 y noviembre 2019, el 19 de diciembre la empresa decide parar los trabajos; se neutraliza la obra”, agregaron desde la cartera que conduce Agustín Simone.

En ese marco, el gobierno informó que hace dos días se realizó un primer pago de la deuda heredada “y en los próximos días la Dirección Provincial de Arquitectura se contactará con las autoridades de la empresa a cargo de la obra para acordar los términos de reactivación”.