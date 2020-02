En diciembre la economía cayó 0,3% y acumuló en 2019 una retracción de 2,1%

La actividad económica cayó en diciembre un 0,3 por ciento interanual mientras que durante 2019 se retrajo un 2,1 por ciento informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

Esta retracción de 2,1 por ciento en el PBI, durante el año pasado, reflejó el comportamiento a la baja interanual en la construcción (-8 por ciento); de -9,8 por ciento en la intermediación financiera; -2,6 por ciento en servicios comunitarios, sociales y personales; -0,9 por ciento en impuestos netos de subsidios y de -0,1 por ciento en agricultura, ganadería, caza y silvicultura.

Los comportamientos positivos en todo 2019 fueron de 13,6 por ciento en pesca; 3,7 por ciento en electricidad, gas y agua; 1,6 por ciento en comercio mayorista, minorista y reparaciones; 1,2 por ciento en enseñanza e igual crecimiento la actividad de hoteles y restaurantes.

El resultado 2019 es consistente con el nivel de uso de la capacidad instalada en la industria, que en diciembre cerró con 56,9 por ciento como consecuencia de la baja actividad en la industria automotriz, cuyo potencial productivo terminó en 21,1%.

Las estimaciones preliminares esperaban que la caída de la actividad económica fuera de 2,3% por ciento para todo año pero el resultado oficial que registró el Indec resultó menor a esa expectativa.

SUPERÁVIT COMERCIAL

En enero, la balanza comercial alcanzó un superávit de US$ 1.015 millones, que representó un crecimiento de 172,11% interanual, con exportaciones por U$S 4.549 millones e importaciones de US$ 3.534 millones.

Las cifras oficiales del INDEC registraron que el total de la balanza comercial ascendió a US$ 8.083 millones, compuesto por un 56,3% correspondiente a las exportaciones y 43,7% por las importaciones.

De todos modos, el total mensual reflejó una caída de 8,1% respecto a igual mes del año anterior.

Las exportaciones fueron menores en 0,8% al mismo período de 2019 mientras que las importaciones se redujeron en 16,1 por ciento.