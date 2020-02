Las claves para combatir la rutina sexual y recuperar el deseo perdido

“Hay elementos en la pérdida del deseo que simplemente tienen que ver con el desgaste o con el tiempo que llevamos en pareja”, fue la respuesta del psicólogo clínico y especialista en sexología Vicente Briet, cuando fue consultado sobre la rutina sexual, el aburrimiento y la pérdida de la pasión hacia el otro.

Aunque el profesional también lo atribuyó a las disfunciones sexuales (como la eyaculación precoz o la impotencia), se enfocó en el “deseo” como uno de los problemas más frecuentes.

Al momento de preguntarse ¿cuándo aparece la rutina sexual? este experto apuntó a que, aunque no hay estudios definitivos, “parece que biológicamente la pasión tiene fecha de caducidad”. Al tener un largo recorrido en la investigación de parejas, sentenció que al “tercer o cuarto año es cuando suelen aparecer los primeros síntomas”.

Para eso, enumeró las “7 claves” para combatir la rutina sexual:

1- Comunicación: “hablar, hablar y hablar las cosas”. Según Briet, lo más importante es “tomar conciencia” y ser capaces de “comunicar con claridad pero sin adoptar actitudes sincericidas” para poder empezar a emprender acciones, pues a veces somos “demasiado sinceros y podemos expresarnos con vehemencia o acritud”, generando un daño a la otra persona. El doctor insiste en que no se debe “acusar ni recriminar”, sino que hay que hablar “desde el punto de vista de los sentimientos y formular propuestas de cambio”.

2- Espacios de individualidad: Resulta fundamental para la salud de la pareja, que en ocasiones se “fusiona”. Según el sexólogo, cada uno debe conservar sus espacios y para evitar el desgaste “hay que quedarse siempre con un poco de apetito”, remarca. Para él, la receta para recobrar la pasión “es que tengamos un espacio personal donde podamos cultivar nuestra individualidad y permita la posibilidad de echarnos de menos”.

3- No hacer comparaciones con estudios o el entorno: Por lo general, intentamos seguir la línea de lo que “entendemos o lo que socialmente se nos establece como normal”. El especialista considera que esto es un error que puede provocar “una presión bárbara”. Lo que hay que hacer es “marcar nuestros propios estándares porque es el criterio de pareja el que tiene que triunfar, y la calidad es lo que ha de primar”. Por eso, la frecuencia deberemos delinearla nosotros mismos para que el sexo no se convierta en una “obligación”.

4- Cultivar el interés y la pasión por el otro: la fórmula es ver a la pareja “como si fuera una especie en peligro de extinción, una persona que podemos perder porque sigue siendo digna de admiración”. Para esto, es crucial “que hablemos con cierta regularidad de sexo, que hagamos planes eróticos aunque no se lleven luego a la práctica, que nos toquemos, nos acariciemos de manera insinuante, y al margen de la propia relación sexual”. La sentencia del profesional fue: “Hay que actuar continuamente como si estuviéramos excitados sexualmente. El deseo, si no tiene un soporte y un alimento para la acción, es como la llama de una leña que no acaba de arrancar”.

5- Sorprender y usar la imaginación: Hay que propiciar climas que favorezcan el reencuentro y que nos hagan escapar de la rutina. El psicólogo propone “romper con la inercia que nos lleva a buscarnos o a hacerlo en el mismo sitio” y recomienda “recuperar actividades que nos han podido resultar excitantes en el pasado”. Si el objetivo es que el deseo reaparezca, debemos “concederle el valor y protagonismo que merece”.

6- Experimentar: Va en un sentido similar al del punto anterior. Probar osas nuevas es “algo fundamental”. Desde juguetes sexuales hasta posturas, juegos, cambios de rol, fantasías en general. Lo importante es poder pedirle a nuestra pareja las cosas que nos gustaría hacer, sin tener miedo a expresarnos y a partir de ahí “generar espacios de encuentro”.

7- Cultivar el propio atractivo personal: El estar en pareja no garantiza que ya está todo “resuelto, conseguido y conquistado”. Para el psicólogo es fundamental “cuidar la higiene, atuendo, alimentación, lenguaje, el mimo al otro, es algo continuo”. Hay que alejarse del “camino de la dejadez” e incorporar que el amor y el deseo “son una conquista continua”.

Para cerrar, Vicente Briet subraya que una buena relación está conformada por cuatro ejes: compatibilidad de valores, compatibilidad de caracteres, la parte de la pasión y el tema del compromiso “que se define cuando los tres anteriores están claros”.